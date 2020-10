Weltweit reagieren die Börsen mit Verlusten auf die Nachricht, dass sich US-Präsident Donald Trump mit dem Corona-Virus angesteckt hat.

Die Corona-Infektion Donald Trumps sorgt nicht nur für mediales Echo - auch die Börse reagierte bereits. In Japan dreht der Nikkei-Index ins Minus, in Deutschland zeichnet sich ein schwacher Start ab - der Dax wird Berechnungen zufolge mit einem Minus von 1,1 Prozent in den Tag gehen. Derweil weiten die US-Futures aus die wichtigsten Indizes ihre Verluste aus. Die Futures auf den S&P 500, den Dow Jones und den Nasdaq-Index liegen allesamt rund 1,5 Prozent im Minus.