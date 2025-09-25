Alles zu oe24VIP
René Giretzlehner, Christian Kaar, Florian Gschwandtner 
© Foxyfitness

KI-Offensive

Fitness-App: Comeback von Runtastic-Gründerteam

25.09.25, 00:00
Die Runtastic-Mitgründer Florian Gschwandtner, René Giretzlehner und Christian Kaar feiern ein Comeback. 

Vor knapp zwei Jahren startet Runtastic-Mitgründer Florian Gschwandtner mit dem Fitness-App-Start-up "Foxyfitness" ein neues Projekt. Jetzt sind auch seine früheren Mitgründer René Giretzlehner und Christian Kaar eingestiegen und halten nun je 33,3 Prozent der Anteile. 

Mit den beiden Tech-Experten formiert sich somit ein neues Gründerteam, dass laut einer Aussendung des Unternehmens "Großes vorhat". Die Foxyfitness GmbH - sie betreibt unter anderem die "100 Push-Ups App" - soll ein KI-getriebenes App-Unternehmen aus Österreich werden. 

Bereits über 7.000 zahlende Kunden

Derzeit zählt das Unternehmen über 7.000 zahlende Kunden und hat einen monatlichen Umsatz von über 15.000 US-Dollar (MRR). „Wir starten mit einem funktionierenden Produkt, einer starken Community und einem erfahrenen Gründerteam. Jetzt nutzen wir AI als Turbo, um neue App-Kategorien zu erschließen – schnell, lean und wirkungsvoll“, so Gschwandtner. 

Foxyfitness soll künftig verstärkt auf künstliche Intelligenz, smarte User-Journeys und globale Skalierung setzen. Dafür sucht das Gründerteam auch talentierte Mitarbeiter, etwa im Bereich iOS Development. Wer mit einem der schnellsten und schlanksten Teams Europas digitale Produkte mit echtem Impact bauen möchte, ist bei uns genau richtig“, so Kaar.

