Führungswechsel bei Europäischer Reiseversicherung und Europ Assistance
Personalia

Führungswechsel bei Europäischer Reiseversicherung und Europ Assistance

07.10.25, 17:55
Mit 1. Oktober übernahm Jochen Zöschg die Leitung der Europäischen Reiseversicherung AG sowie der Europ Assistance Österreich. Er folgt damit auf Wolfgang Lackner, der nach fast 17 Jahren im Vorstand in den Ruhestand tritt.

Der Aufsichtsrat bestellte Zöschg zum Vorstandsvorsitzenden der Europäischen Reiseversicherung und zum Geschäftsführer von Europ Assistance Österreich. Zudem wird er Mitglied des Management Committees von Europ Assistance Northern Europe.
„Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Versicherungsbranche und seiner Expertise in der technologischen Transformation wird er unsere Wachstumsambitionen weiter vorantreiben und neue Impulse für die Weiterentwicklung unserer Aktivitäten in Österreich und Nordeuropa setzen“, erklärte Pascal Baumgarten, CEO Mobility Northern and Eastern Europe der Europ Assistance Group.

Stationen bei ZurichZöschg begann seine Karriere 1998 bei der Zurich Gruppe, wo er zahlreiche Schlüsselpositionen bekleidete – unter anderem in Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, Underwriting und Schaden. Zuletzt verantwortete er als Vorstandsmitglied der Zurich Versicherungs-AG die Bereiche Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation. Der promovierte Jurist war außerdem in mehreren Aufsichtsratsmandaten innerhalb der Finanzbranche tätig.Dank an Wolfgang LacknerSein Vorgänger Wolfgang Lackner startete 2008 als Finanzvorstand bei der Europäischen Reiseversicherung, übernahm 2014 den Vorstandsvorsitz und wurde 2023 auch Geschäftsführer von Europ Assistance Österreich. „Wolfgang Lackner war maßgeblich an der positiven Entwicklung der Unternehmen beteiligt und hat ihre Position als Marktführer gestärkt. Wir danken ihm für sein langjähriges Engagement und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, sagt Gregor Pilgram, Aufsichtsratsvorsitzender der Europäischen Reiseversicherung und CEO der Generali Österreich.Marktführer in ÖsterreichDie Europäische Reiseversicherung ist der größte österreichische Reiseversicherer und Teil der Generali Group. Europ Assistance gilt als international führender Anbieter von Assistance-Dienstleistungen und Reiseversicherungen und ist in Österreich ausschließlich im Assistance-Geschäft tätig.

