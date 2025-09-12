Alles zu oe24VIP
Führungswechsel bei ROTE NASEN: Karin Kufner-Humer ist neue Geschäftsführerin
© Rote Nasen

Personalia

Führungswechsel bei ROTE NASEN: Karin Kufner-Humer ist neue Geschäftsführerin

12.09.25, 14:33
Mit September hat Karin Kufner-Humer die Geschäftsführung von ROTE NASEN Clowndoctors Österreich übernommen. Gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Martin Kotal bildet sie künftig die duale Spitze der Organisation.

Die Oberösterreicherin bringt breite wirtschaftliche Expertise und Erfahrung im Non-Profit-Bereich mit. Zuletzt war sie Generalsekretärin des Österreichischen Franchise-Verbandes, davor Landesgeschäftsführerin des Österreichischen Roten Kreuzes für Wien und das Jugendrotkreuz. Weitere Stationen waren die Wirtschaftsuniversität Wien und die Kitzmantelfabrik, die sie als Geschäftsführerin leitete.

Führungskraft mit LebensfreudeKufner-Humer hat Geografie und Wirtschaftskunde auf Lehramt sowie ein postgraduales betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen. Darüber hinaus studierte sie Musik und ist passionierte Violinistin. „ROTE NASEN ist eine Leuchtturmorganisation, die für Lebensfreude und Hoffnung steht. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich neue Impulse setzen“, betont die neue Geschäftsführerin.

