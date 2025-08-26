Gesunder Schlaf steht im Fokus - Samsung startet ›Sleeptember‹

Zum Launch der neuen Galaxy Watch8 von Samsung startet der Elektronikanbieter die Initiative "Sleeptember" - eine 30-tägige Schlaf-Challenge. Sie soll Routine und Erholung fördern.

Ein gesunder Schlaf ist essenziell für Körper und Geist. Er stärkt das Immunsystem, unterstützt Gedächtnisbildung und Lernen, reguliert den Stoffwechsel und stabilisiert das emotionale Gleichgewicht. Dennoch leiden rund 30 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher an Schlafstörungen – mit Folgen wie Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und langfristig einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Depressionen.

„Sleeptember by Samsung“: 30 Tage bewusste Erholung

Unter dem Motto „Nimm dir Zeit für dich: 8 Stunden Erholung jede Nacht“ startete Samsung eine 30-tägige Schlaf-Challenge. Begleiter ist dabei die brandneue Galaxy Watch8. Sie überwacht Schlafzeit, Schlafphasen, den Blutsauerstoff beim Schlafen, das Schnarchen, die Hauttemperatur im Schlaf sowie den Puls. Jeder kann an der Schlaf-Challenge teilnehmen - Anmeldung und Details unter sleeptember.samsung.at

Die Challenge lässt sich dabei ganz einfach von zu Hause aus umsetzen – ohne Aufwand, nur mit dem Versprechen an sich selbst, sich täglich 8 Stunden Zeit für Schlaf und Erholung zu nehmen. Teilnehmer werden von Schlafcoachin Melanie Pesendorfer begleitet, die als Expertin Impulse liefert und die Challenge wissenschaftlich fundiert unterstützt. Sie betont die Wichtigkeit von Schlaf: „Wir haben gelernt, auf Anspannung zu reagieren – aber oft verlernt, bewusst zu entspannen. Sich selbst den Schlaf zu erlauben, ist ein Akt von Selbstfürsorge. Wir dürfen uns wieder in Schlaf verlieben.“ Teilnehmer erhalten wöchentlich Audio-Meditationen sowie Experten-Tipps. Das Finale findet am 29. September 2025 im Haus des Meeres statt, inklusive 360°-Haibecken-Erlebnis.

Digitaler Begleiter für Erholung

Das Unternehmen Samsung, Initiator der Aktion, inspiriert dabei mit wöchentlichen Podcast- Meditationen und motivierenden Newslettern. Wer möchte, kann sich außerdem von smarten Tools wie der Samsung Galaxy Watch8 Serie begleiten lassen. Denn smarte Geräte können als achtsamer Begleiter unterstützen: mit Schlafanalysen, Erholungsprofilen und Erinnerungen, sich Zeit für Pausen zu nehmen – bevor uns der Körper dazu zwingt. „Mit Sleeptember by Samsung wollen wir einen Impuls setzen: für mehr Bewusstsein rund um Schlaf, Erholung und mentale Gesundheit. Durch unsere Technologie wie der Galaxy Watch8 Serie zeigen wir, wie smarte Geräte heute helfen können, an das Bedürfnis Schlaf zu erinnern und die eigenen Gewohnheiten besser zu verstehen – aber der wichtigste Schritt bleibt, sich selbst diese Zeit auch wirklich zu gönnen.”, so Marvin Peters, Director Mobile von Samsung Österreich.

Aktion

Passend zum Launch profitieren Kundinnen und Kunden im September von einer Cashback-Aktion beim Kauf von teilnehmenden Produkten der Wearables Collection - mit bis zu 100€ Rückerstattung (gültig bis 30. 9. und Anmeldung bis 19.10.)³. Alle Informationen hierzu sind unter cashback.samsung.at

zu finden.