›Getränkewelt‹ wird Teil von Del Fabro Kolarik – Osttirol bleibt im Fokus

Die Ottakringer Getränke AG integriert die Osttiroler Getränkewelt Handels GmbH ab Juli 2025 in die Del Fabro Kolarik GmbH. Die Eingliederung unter der Verantwortung der Tochterfirma Wieser, Kolarik & Leeb GmbH steht im Zeichen von regionaler Stärke, Kontinuität und erweitertem Kundenservice.

Die Ottakringer Getränke AG gibt bekannt, dass die Getränkewelt Handels GmbH mit Sitz in Nußdorf-Debant (Osttirol) ab Juli 2025 Teil der Del Fabro Kolarik GmbH wird. Die Eingliederung erfolgt operativ unter der Leitung der Tochterfirma Wieser, Kolarik & Leeb GmbH – ein weiterer strategischer Schritt zum Ausbau des österreichweiten Vertriebsnetzes.

Simon Crepaz, Geschäftsführer von Wieser, Kolarik & Leeb, übernimmt zusätzlich die Geschäftsführung der Getränkewelt. Das bestehende Management-Team bleibt erhalten, ebenso die gewohnten Ansprechpartner für Kunden und Partner. Auch der Markenname „Getränkewelt“ bleibt bestehen – mit dem klaren Ziel, ein verlässlicher Partner der Gastronomie zu bleiben: aus Osttirol für Osttirol.

Simon Crepaz, Geschäftsführer von Wieser, Kolarik & Leeb, übernimmt die Geschäftsführung der Getränkewelt. © Wieser, Kolarik & Leeb GmbH

Kontinuität mit frischem Wind

„Die Getränkewelt bringt solide Leistungen, tiefgreifendes regionales Know-how und langjährige Kundenbeziehungen mit. Für die Kunden bedeutet die Integration vor allem eines: Kontinuität – und zugleich neue Impulse durch ein gestärktes Netzwerk und erweitertes Getränkesortiment“, sagt Simon Crepaz. Die Eingliederung soll nicht nur die bestehenden Stärken der Getränkewelt erhalten, sondern auch Synergien mit der breiteren Struktur der Del Fabro Kolarik GmbH schaffen.

Matthias Ortner, Geschäftsführer von Del Fabro Kolarik. © Del Fabro Kolarik GmbH

Starkes Signal für Region und Branche

Auch Matthias Ortner, Geschäftsführer von Del Fabro Kolarik, unterstreicht die Bedeutung des Zusammenschlusses: „Diese Übernahme ist ein starkes Signal in Richtung unserer Kunden und Partner. Wir wachsen regional, bleiben agil und setzen konsequent auf persönliche Betreuung sowie höchster Lieferqualität. Als verlässlicher Partner der Gastronomie bieten wir individuelle Beratung, exzellenten Service und ein breites Sortiment – genau wie die Getränkewelt es seit jeher lebt. Deshalb ist dieser Zusammenschluss eine perfekte Ergänzung, um unsere Kunden noch mehr zu begeistern.“

Regionalität als Erfolgsmodell

Mit dem Zusammenschluss setzt die Ottakringer Gruppe ein deutliches Zeichen für ihre regionale Verankerung, Kundenorientierung und Servicequalität. „Die Getränkewelt ist ein traditionsreicher, regional verwurzelter Partner – mit Menschen und Marken, die unsere Werte teilen. Mit ihr erweitern wir unsere logistische Reichweite und gewinnen ein starkes Team mit hoher Fachkompetenz für unsere Gruppe“, erklärt Markus Raunig, Vorstand der Ottakringer Getränke AG. Die Integration der Getränkewelt in die Del Fabro Kolarik GmbH markiert somit nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern vor allem einen kulturellen Schulterschluss – für eine zukunftsorientierte Nahversorgung der Gastronomie in Osttirol und darüber hinaus.

ÜBER DEL FABRO KOLARIK

Del Fabro Kolarik bietet als österreichischer Getränkegroßhändler das vielfältigste Sortiment mit aktuell über 8.000 Produkten an 6 Standorten in Österreich (Wien, Graz, Salzburg, Ybbs, Piesendorf, Telfs). Das Vorgängerunternehmen Del Fabro, 1963 gegründet, avancierte seit den 2000er Jahren zum führenden Partner der Spitzengastronomie und Hotellerie in Wien. Nach der Fusion 2017 mit dem Getränkehändler Kolarik & Leeb wurde das Sortiment weiter ausgebaut und durch Kaffee ergänzt. 2019 folgte der Bau der neuen Unternehmenszentrale mit Europas modernstem Getränke-Logistikzentrum in der Wiener Grillgasse. Seit 2020 gibt es einen einheitlichen Unternehmensauftritt unter einer Marke. Del Fabro Kolarik wurde damit zu einem der drei starken Tochterunternehmen der Ottakringer Familiengruppe, die damit neben den Segmenten Bier (Ottakringer Brauerei) und Mineralwasser (Vöslauer) auch im Getränkegroßhandel österreichweit eine führende Position einnimmt.

ÜBER DIE OTTAKRINGER FAMILIENGRUPPEDie Ottakringer Getränke AG ist eine österreichische Familiengruppe mit stabiler Eigentümerstruktur und eigenständigen Tochterunternehmen: Ottakringer Brauerei, Vöslauer Mineralwasser und Del Fabro Kolarik. Der Ottakringer Brauerei als Gründungsmitglied der unabhängigen Privatbrauereien Österreichs mit international ausgezeichneten Bierspezialitäten. Vöslauer Mineralwasser, uneingeschränkter heimischer Marktführer und Nachhaltigkeitspionier. Del Fabro Kolarik, der Getränkegroßhändler mit einem Sortiment von über 8.000 Produkten.Die Unternehmensgruppe verfolgt eine solide Wachstumsstrategie durch Marktanteilsgewinne, nachhaltige Profitabilität und Expansion ihrer starken Marken in Österreich und im benachbarten Ausland. Das Ziel ist, durch Qualität, Service und Innovation zu überzeugen und Menschen durch Freude an Getränken zu verbinden. Mit Fokus auf Umwelt, Qualität und Innovation strebt das Unternehmen an, die attraktivste Getränkegruppe Österreichs zu sein.