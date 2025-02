Glorit bietet noch mehr Service im One-Stop-Shop

Der vielfach ausgezeichnete Premium-Bauträger Glorit blickt mit einem Auftragsplus von 73 % auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Mit 90 Millionen Euro konnte das Unternehmen das Vorjahresumfeld deutlich übertreffen.

Ausschlaggebend war das zweite Halbjahr, geprägt von Zinssenkungen und einem starken Hausmarkt. Erfolgreich ausgebaut wurde auch das Vermietungsgeschäft und verfügt über eine Eigenkapitalquote von 62,5 Millionen Euro.

Die Glorit-Erfolgsbilanz von 2024:

• Auftragslage plus 73%: Mit 90 Millionen Euro konnte das Unternehmen das Vorjahresumfeld deutlich übertreffen. Für den Erfolg ausschlaggebend war besonders das zweite Halbjahr, geprägt von Zinssenkungen und einem starken Hausmarkt. Der Wohnungsmarkt blieb auf dem Niveau von 2023.

• Erfolgreicher Ausbau des Vermietungsgeschäftes: Dieses Geschäftsfeld wurde strategisch forciert.

• Hohe finanzielle Stabilität: Mit Eigenkapital in der Höhe von 62,5 Millionen Euro bietet Glorit Mitarbeitenden wie auch Kunden Sicherheit - in Zeiten wie diesen relevanter denn je.

Glorit-Geschäftsführung setzt auf Wachstum: Stefan Messar, Lukas Sattlegger und Patrick Kloihofer

„Das Jahr 2024 war wirklich herausfordernd mit einem am Ende sehr erfreulichen Ergebnis für uns. Mit einem starken Team, ambitionierten Zielen und spannenden neuen Projekten freuen wir uns darauf, 2025 noch erfolgreicher zu gestalten,“ erklärte Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar.

Ziele. Auf der Agenda stehen Innovation und Wachstum: • Marktführerschaft in Wien ausbauen: Der zuletzt sehr starke Hausbaubereich soll auch 2025 Zugpferd bleiben.• Neue Wohnbauprojekte: Der Bereich der Eigentumswohnungen soll wachsen. Geplante Highlights sind Projekte an der Tamariskengasse 34, Arminenstraße 4a-8 und Langenzersdorfer Straße 66 sowie an der Wagramer Straße 76.• Nachhaltigkeitsprogramm forcieren: Nachhaltigkeit bleibt ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie.Besonders hervorgehoben wird hier auch die Erweiterung des Rundum-sorglos-Pakets: „Wir erweitern unser Alles-aus-einer-Hand-Service um das Leistungsspektrum der Vermietung und des Verkaufs außerhalb des Glorit-Portfolios. Ergänzt wird dies mit starken Partnern, die sich von der Finanzierungsberatung bis zur Gartengestaltung kümmern. Wir sind nun ein echter One-Stop-Shop für unsere Kunden“, erklärt Glorit-Geschäftsführer Lukas Sattlegger. www.glöorit.at