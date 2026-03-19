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Gold stürzt ab: Hoffnung auf sinkende Zinsen schwindet

Fed-Leitzins

Gold stürzt ab: Hoffnung auf sinkende Zinsen schwindet

19.03.26, 12:26 | Aktualisiert: 19.03.26, 13:35
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Feinunze in London bei 4.684 US-Dollar. Die Fed hatte den Leitzins am Mittwoch nicht verändert.

Der Goldpreis ist mit der Spekulation auf stabile Zinsen in den USA erneut deutlich gefallen. Am Donnerstag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 4.684 US-Dollar (4.073,04 Euro) gehandelt und damit etwa 135 Dollar niedriger als am Vortag. Bereits am Mittwoch ging es mit dem Goldpreis deutlich nach unten, weil die Hoffnung auf sinkende Zinsen schwindet.

US-Notenbank Fed
© Getty

Jerome Powell
© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT

Rekordhoch von 5.600 Dollar Ende Jänner

Nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins am Mittwochabend nicht verändert hatte, signalisierten die Notenbanker für den Rest des Jahres nur noch eine Zinssenkung. Zuvor waren am Markt zwei Zinsschritte erwartet worden. Mit dem jüngsten Rückschlag entfernt sich der Goldpreis immer stärker von seinem Rekordhoch, das Ende Jänner bei knapp 5.600 Dollar erreicht worden war.

Zudem hatte Fed-Chef Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung gesagt, dass höhere Energiepreise die Inflation kurzfristig in die Höhe treiben werden. Sollte sich die Inflation dann später nicht wieder abschwächen, gebe es keinen Grund für eine Zinssenkung. Nach den Powell-Aussagen ist der Kurs des Dollar gestiegen, was den Goldpreis zusätzlich belastet hat.

Dollar
© Getty

Dollar als Krisenwährung bei Anlegern gefragt

Bereits in den vergangenen Tagen war der Dollar als Krisenwährung bei Anlegern stärker gefragt. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat die US-Währung an Wert gewonnen. Da Gold auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, macht eine stärkere US-Währung das Edelmetall teurer, was die Nachfrage bremst.

Eine ähnliche Preisentwicklung wie beim Gold zeigte sich auch beim Silber. Am Donnerstag ist der Preis für das Edelmetall weiter kräftig gefallen. Die Notierung ging um knapp fünf Prozent auf 71,60 Dollar zurück. Auch beim Silber wird der Abstand zum Rekordhoch immer größer, das Ende Jänner bei 121,65 Dollar erreicht worden war.

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