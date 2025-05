Große Änderungen bei der Jö-Karte: Das wird jetzt alles neu

Ab Juni stellt Jö ganz auf die App um.

Der Jö Bonus Club, Österreichs größtes Kundenbindungsprogramm mit über 4 Millionen Mitgliedern, geht einen großen Schritt in Richtung Zukunft. Ab 2. Juni wird das beliebte Treueprogramm modernisiert und digitaler – mit zahlreichen Vorteilen für die Kunden. Im Mittelpunkt stehen eine verbesserte App, mehr Datenschutz und ein individuell zugeschnittenes Einkaufserlebnis.

App statt Karte: Einfacher Zugang zu allen Vorteilen

Ein zentrales Element der Neuausrichtung ist der Umstieg auf die Jö-App. Die klassische Plastikkarte wird ab 2. Juni Schritt für Schritt durch eine digitale Lösung ersetzt – ganz bequem am Smartphone. Damit wird das Punktesammeln und Einlösen von Vorteilen noch einfacher und übersichtlicher. Die modernisierte App bietet ein verbessertes Design, intuitive Bedienung und neue Funktionen, mit denen das Sparen noch mehr Spaß macht.

Mehr Datenschutz, mehr Kontrolle

Der neue Jö Bonus Club setzt klare Zeichen in Sachen Datenschutz. Kunden behalten künftig die volle Kontrolle darüber, welche Daten sie teilen möchten. Die App wird so gestaltet, dass alle Einstellungen individuell anpassbar sind – vom Umfang der Datennutzung bis hin zur Auswahl der bevorzugten Angebote.

Rewe betont, dass künftig weniger Daten gesammelt werden und der Fokus auf einem verantwortungsvollen, transparenten Umgang mit Informationen liegt. Wer sich für den neuen digitalen Jö Club entscheidet, profitiert somit nicht nur von Vorteilen beim Einkauf, sondern auch von einem Plus an Privatsphäre und Sicherheit.

Personalisierte Vorteile und faire Belohnungen

Das Punktesystem bleibt erhalten – die beliebten „Ös“ können weiterhin gesammelt und eingelöst werden. Doch künftig werden die Angebote noch besser auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt. Die neue App analysiert auf Wunsch die Vorlieben der Kunden und schlägt passende Aktionen, Rabatte oder exklusive Deals vor. So wird jeder Einkauf noch lohnender.

© Robert Harson ×

Ausnahmeregeln

Zusätzlich wird nachvollziehbar, wie bestimmte Angebote zustande kommen – volle Transparenz inklusive. Wer sich für mehr Personalisierung entscheidet, erhält also nicht nur passende Angebote, sondern auch einen Einblick in den dahinterliegenden Prozess.

Auch wenn der Fokus auf digitalen Lösungen liegt, sollen alle Mitglieder mitgenommen werden. Rewe stellt sicher, dass der Übergang zur App einfach und gut begleitet verläuft. In den Filialen wird es Hilfestellungen und persönliche Beratung geben, um den Umstieg so angenehm wie möglich zu gestalten.

Für ältere Personen werden Ausnahmeregelung erarbeitet. „Uns ist bewusst, dass nicht alle Menschen sofort digital umsteigen möchten oder können. Inklusion ist uns wichtig, niemand wird ausgeschlossen. Alle bestehenden Karten bleiben aktiv, die digitale Mitgliedschaft ist ein Zusatzangebot“, so Geschäftsführer Nikolai Scheurecker.