1 Euro für einen Teller warme Suppe: Große Billa-Spendenaktion

1 Euro für einen Teller warme Suppe: Österreichweite BILLA Spendenaktion „Eine Spende, die satt macht“ für Menschen in Not startet in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz.

Während viele von uns die Festtage im Warmen mit köstlichem Essen genießen, gibt es Menschen in Österreich, die nicht einmal mit einer warmen Mahlzeit am Tag auskommen müssen. Laut EU-SILC 2024* sind rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich von Armut betroffen, mehr als 340.000 davon sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für Alleinerziehende, Pensionist:innen mit Mindestpension, Arbeitslose oder Alleinverdiener:innen in prekären Arbeitsverhältnissen ist es besonders schwierig, die Lebenshaltungskosten aufzubringen.

Gerade rund um Weihnachten spitzt sich die Lage für viele noch weiter zu. Für BILLA ist die Unterstützung von Menschen in Not in Österreich eine echte Herzenssache. Deshalb setzt der Lebensmittelhändler auch heuer die erfolgreiche Spendenaktion „Eine Spende, die satt macht“ in Zusammenarbeit mit der „Team Österreich Tafel“ des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3 um.

An der BILLA Kassa spenden und Grundnahrungsmittel für Menschen in Notlagen sichern

Im Rahmen der Aktion können Kund:innen bis 24. Dezember 2025 direkt an der Kassa oder über QR-Code in allen BILLA und BILLA PLUS Märkten sowie bei den BILLA Kaufleuten spenden. Bereits der Mindestspendenbetrag eines Euros kann einem Kind einen Teller warmer Suppe bescheren. Die Spendensumme wird tagesaktuell auf den Screens und Stelen in den Märkten angezeigt, um Kund:innen darüber zu informieren, wie viel bereits gespendet wurde. Als Zeichen der Solidarität erhöht BILLA die gesammelte Spendensumme um 5.000 Euro. Der Spendenbetrag wird in Form von Grundnahrungsmitteln und Hygieneprodukten über die Ausgabestellen der „Team Österreich Tafel“ direkt an Menschen in Not in Österreich weitergegeben.

(v.l.n.r.): Michael Opriesnig (Generalsekretär Österreichisches Rotes Kreuz), Nermina Milvo (BILLA Marktmanagerin), Eva Kimmes (Österreichisches Rotes Kreuz) und Robert Nagele (BILLA Vorstand) freuen sich über den Start der österreichweiten Spendenaktion „Eine Spende, die satt macht“. © BILLA AG / Robert Harson

Robert Nagele, BILLA Vorstand: „Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit eine schwierige Zeit, in der Armut und Einsamkeit besonders spürbar werden. Daher ist es uns als BILLA Familie ein besonderes Anliegen, ein starkes Zeichen des Miteinanders zu setzen und auch heuer unsere österreichweite Spendenaktion mit Unterstützung von unseren Kund:innen umzusetzen. Bereits ein Euro kann den Unterschied machen und Menschen in Notsituationen helfen. Wir freuen uns über Ihre Spende und sagen jetzt schon danke an alle, die sich an der Aktion beteiligen.“