Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.100 aktien up +0.63% Andritz AG 64.05 aktien down -0.85% BAWAG Group AG 120.70 aktien down -0.49% CA Immobilien Anlagen AG 23.220 aktien down -0.17% CPI Europe AG 15.130 aktien up +0.73% DO & CO Aktiengesellschaft 194.20 aktien up +0.21% EVN AG 27.100 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 97.20 aktien up +0.67% Lenzing AG 22.400 aktien down -3.86% OMV AG 47.520 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 30.900 aktien down -0.32% PORR AG 32.150 aktien down -0.92% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.580 aktien up +1.95% SBO AG 27.950 aktien down -1.76% STRABAG SE 79.40 aktien up +0.13% UNIQA Insurance Group AG 15.080 aktien up +1.34% VERBUND AG Kat. A 62.85 aktien down -0.24% VIENNA INSURANCE GROUP AG 55.40 aktien up +5.52% Wienerberger AG 28.500 aktien down -2.33% voestalpine AG 37.240 aktien down -2%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Handel
Michael Opriesnig (Rotes Kreuz), Nermina Milvo , Eva Kimmes, Robert Nagele (BILLA Vorstand)
© BILLA AG / Robert Harson

Für Menschen in Not

1 Euro für einen Teller warme Suppe: Große Billa-Spendenaktion

09.12.25, 11:23
Teilen

1 Euro für einen Teller warme Suppe: Österreichweite BILLA Spendenaktion „Eine Spende, die satt macht“ für Menschen in Not startet in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz.

Während viele von uns die Festtage im Warmen mit köstlichem Essen genießen, gibt es Menschen in Österreich, die nicht einmal mit einer warmen Mahlzeit am Tag auskommen müssen. Laut EU-SILC 2024* sind rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich von Armut betroffen, mehr als 340.000 davon sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für Alleinerziehende, Pensionist:innen mit Mindestpension, Arbeitslose oder Alleinverdiener:innen in prekären Arbeitsverhältnissen ist es besonders schwierig, die Lebenshaltungskosten aufzubringen.

Gerade rund um Weihnachten spitzt sich die Lage für viele noch weiter zu. Für BILLA ist die Unterstützung von Menschen in Not in Österreich eine echte Herzenssache. Deshalb setzt der Lebensmittelhändler auch heuer die erfolgreiche Spendenaktion „Eine Spende, die satt macht“ in Zusammenarbeit mit der „Team Österreich Tafel“ des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3 um.

An der BILLA Kassa spenden und Grundnahrungsmittel für Menschen in Notlagen sichern

Im Rahmen der Aktion können Kund:innen bis 24. Dezember 2025 direkt an der Kassa oder über QR-Code in allen BILLA und BILLA PLUS Märkten sowie bei den BILLA Kaufleuten spenden. Bereits der Mindestspendenbetrag eines Euros kann einem Kind einen Teller warmer Suppe bescheren. Die Spendensumme wird tagesaktuell auf den Screens und Stelen in den Märkten angezeigt, um Kund:innen darüber zu informieren, wie viel bereits gespendet wurde. Als Zeichen der Solidarität erhöht BILLA die gesammelte Spendensumme um 5.000 Euro. Der Spendenbetrag wird in Form von Grundnahrungsmitteln und Hygieneprodukten über die Ausgabestellen der „Team Österreich Tafel“ direkt an Menschen in Not in Österreich weitergegeben.

Michael Opriesnig (Rotes Kreuz), Nermina Milvo , Eva Kimmes, und Robert Nagele (BILLA Vorstand)

(v.l.n.r.): Michael Opriesnig (Generalsekretär Österreichisches Rotes Kreuz), Nermina Milvo (BILLA Marktmanagerin), Eva Kimmes (Österreichisches Rotes Kreuz) und Robert Nagele (BILLA Vorstand) freuen sich über den Start der österreichweiten Spendenaktion „Eine Spende, die satt macht“. 

© BILLA AG / Robert Harson

Robert Nagele, BILLA Vorstand: „Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit eine schwierige Zeit, in der Armut und Einsamkeit besonders spürbar werden. Daher ist es uns als BILLA Familie ein besonderes Anliegen, ein starkes Zeichen des Miteinanders zu setzen und auch heuer unsere österreichweite Spendenaktion mit Unterstützung von unseren Kund:innen umzusetzen. Bereits ein Euro kann den Unterschied machen und Menschen in Notsituationen helfen. Wir freuen uns über Ihre Spende und sagen jetzt schon danke an alle, die sich an der Aktion beteiligen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden