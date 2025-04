Grillsaison startet: Diskonter gibt 16% Rabatt auf Würstel und Co.

Hofer reduziert die Preise auf ausgewählte Grillartikel um bis zu 16 % - pünktlich zum Start der Grillsaison.

Der Diskonter Hofer grillt jetzt wieder die Preise! Pünktlich zum Start der Grillsaison bietet man eine vielfältige Auswahl an Grillprodukten ab 23. April noch günstiger an.

So wird auch eine Vielzahl an Fleischartikel – von Würstchen bis zu Steaks – preisreduzierter angeboten. Vegetarisch? Bitte sehr: Wie wäre es mit den QUERBEET Sommerlaibchen oder dem marinierten Grillkäse der Eigenmarke BBQ? Verschiedene Beilagen wie Knoblauchbrot oder Laugenbaguette der Eigenmarke BBQ dürfen beim Grillen nicht fehlen – natürlich wurde auch hier an der Preisschraube gedreht.

Grillartikel von Zurück zum Ursprung und FairHOF

Mit seinen beiden Eigenmarken Zurück zum Ursprung und FairHOF will HOFER zeigen, dass qualitativ-hochwertige Tierwohlprodukte zu einem leistbaren Preis möglich sind. Die BIO- und Nachhaltigkeitseigenmarke Zurück zum Ursprung von HOFER steht für artgerechte BIO-Tierhaltung und Fütterung, die weit über die gesetzliche EU-Bio-Verordnung hinaus geht. Mit der konventionellen Tierwohleigenmarke FairHOF garantiert HOFER seinen Kund:innen tierische Produkte, die zu 100 % aus Österreich und ausschließlich von heimischen Familienbetrieben stammen.

Produktinformationen im Überblick

Ab 23. April bei HOFER noch günstiger:

QUERBEET Sommerlaibchen, 180 g, saisonal erhältlich, um 2,49 Euro per Packung statt 2,99 Euro – Preisreduktion von 16,7 %

GENUSS 100% AUS ÖSTERREICH Käsekrainer, 340 g, dauerhaft erhältlich, um 2,99 Euro per Packung statt 3,49 Euro – Preisreduktion von 14,3 %

BBQ Spezial Käsekrainer, Feta, Tomate-Mozzarella oder Cheddar, 330 g, saisonal erhältlich, um 2,99 Euro per Packung statt 3,49 Euro – Preisreduktion von14,3 %

GOURMET Frisches Norwegisches Lachsfilet, 300 g, dauerhaft erhältlich, um 5,99 Euro per Packung statt 6,99 Euro – Preisreduktion von 14,3 %

BBQ Frische rohe Bratwürstel, 400 g, saisonal erhältlich, um 3,59 Euro per Packung statt 3,99 Euro – Preisreduktion von 10 %

GENUSS 100% AUS ÖSTERREICH Leichte Steaks, Schwein/Huhn, dauerhaft erhältlich, um 15,99 Euro per kg statt 17,99 Euro – Preisreduktion von 11,1 %

Beispiel-Grammatur: per 331 g um 5,29 Euro statt 5,95 Euro

BBQ Knoblauchbrot, 250 g, saisonal erhältlich, um 1,59 Euro per Packung statt 1,79 Euro – Preisreduktion von 11,2 %

BBQ Laugenbaguette, 175 g, saisonal erhältlich, um 1,39 Euro per Packung statt 1,59 Euro – Preisreduktion von 12,6 %

Zurück zum Ursprung BIO-Karreesteaks, mariniert, saisonal erhältlich, um 20,99 Euro per Packung statt 22,99 Euro – Preisreduktion von 8,7 %

Beispiel-Grammatur: per 333 g um 6,99 Euro statt 7,66 Euro

Zurück zum Ursprung Mini-Würstelmix 250 g, dauerhaft erhältlich, um 4,49 Euro per Packung statt 4,99 Euro - Preisreduktion um 10 %

FairHOF Grillparty-Würstel-Mix, 400 g, saisonal erhältlich, um 5,49 Euro per Packung statt 5,99 Euro – Preisreduktion von 8,4 %

FairHOF Hühner-Oberkeulen, 400 g, dauerhaft erhältlich, um 3,79 Euro per Packung statt 3,99 Euro – Preisreduktion von 5 %

FairHOF Hühner-Unterkeulen, natur oder gewürzt, 400 g, dauerhaft erhältlich, um 3,79 Euro per Packung statt 3,99 Euro – Preisreduktion von 5 %

FairHOF Chicken Wings, gewürzt, 500 g, dauerhaft erhältlich, um 3,99 Euro per Packung statt 4,69 Euro – Preisreduktion von 14,9 %

BBQ Marinierter Grillkäse, 200 g, um 2,49 Euro per Packung statt 2,79 Euro – Preisreduktion von 10 %

und viele mehr

Über HOFER

Die HOFER KG zählt mit rund 540 Filialen und über 12.000 Mitarbeiter:innen zu den größten österreichischen Lebensmitteleinzelhändlern. Das Unternehmen mit Sitz in Sattledt garantiert unter dem Motto „Da bin ich mir sicher.“ Qualität zum HOFER Preis. Das Standardsortiment umfasst rund 3.000 Produkte des täglichen Bedarfs, ergänzt durch wöchentlich wechselnde Aktionsartikel.