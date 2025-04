Neuer CEO übernimmt bei STEYR ARMS USA

Das österreichische Unternehmen STEYR ARMS, das auf eine über 160-jährige Geschichte zurückblicken kann, hat Gerard Wayne Weber zum CEO für die Vereinigten Staaten ernannt.

Der neue US-CEO Gerard Wayne Weber hat die Position am 14. April übernommen und wird die Entwicklung der Marke von der US-Zentrale in Alabama aus leiten. Die Bestellung des erfahrenen Managers ist ein weiterer Schritt in der „Go West“-Strategie, die darauf abzielt, auf dem weltweit größten Markt für Handfeuerwaffen zu expandieren.

Gerard Wayne Weber übernimmt als neuer CEO das Ruder bei STEYR ARMS USA © Steyr Arms ×

„STEYR ARMS besitzt außergewöhnliche technologische Fähigkeiten und einen Ruf, der auf dem US-Markt noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich bin stolz darauf, einen Beitrag zum nächsten Kapitel dieser Kultmarke zu leisten. Ich glaube, dass wir mit einem klaren Plan und einer gut durchdachten Strategie ein breites Spektrum amerikanischer Kunden erreichen können, sowohl im zivilen als auch im staatlichen Sektor“, sagt Wayne Weber von STEYR ARMS Inc. (USA).

Gruppen-CEO lobt neuen Manager

„Wir freuen uns sehr, Wayne Weber an Bord begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen fundierten Kenntnissen des Schusswaffenmarktes sind wir der Verwirklichung unserer Vision für STEYR ARMS in den Vereinigten Staaten einen Schritt näher gekommen, insbesondere im Hinblick auf das Geschäftswachstum und die Ausweitung unserer Produktionskapazitäten in der Region“, sagt Milan Šlapák, CEO der STEYR ARMS GmbH .

STEYR ARMS strebt langfristigen Erfolg in einem Markt an, der eine jährliche Nachfrage nach Handfeuerwaffen von über fünf Milliarden Dollar generiert. Das Unternehmen setzt daher eine starken lokalen Fokus bezüglich der Aktivitäten auf dem US-Markt. Dieser umfasst Produktportfolio, Fertigung, Lieferkette und Handel. Allein im Jahr 2025 plant das Unternehmen die Einführung von drei neuen Produkten, die speziell für den amerikanischen Markt entwickelt wurden.

30 Jahre Branchenerfahrung

Weber bringt über 30 Jahre Branchenerfahrung mit. Er war 24 Jahre lang bei Heckler & Koch USA tätig, davon acht Jahre als Präsident des Unternehmens. Er leitete die größte Handfeuerwaffenbeschaffung in der Geschichte der amerikanischen Strafverfolgungsbehörden und spielte eine Schlüsselrolle bei der Einführung von Produkten wie dem MR556, MR762 und der VP9. Als ehemaliger Ausbilder der U.S. Air Force und langjähriger Verfechter des Zweiten Verfassungszusatzes ist Weber ein unerschütterlicher Verfechter des Rechts der Amerikaner, Waffen zu tragen.

Seit 2024 ist STEYR ARMS Teil des RSBC Defence Fonds, der von der Investmentgruppe RSBC verwaltet wird. Zum Portfolio gehört neben der österreichischen STEYR ARMS auch der slowenische Schusswaffenhersteller AREX. Der Fonds konzentriert sich auf langfristige Investitionen in Hersteller mit globalen Wachstumsambitionen und legt den Schwerpunkt auf Technologie, Effizienz und lokale Anpassung.

ÜBER STEYR ARMS

STEYR ARMS wurde 1864 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Steyr und ist einer der führenden europäischen Waffenhersteller. Das Unternehmen besitzt eine starke Position im Bereich der Jagdwaffen sowie der Schusswaffen für professionelle Anwendung in der Strafverfolgung und beim Militär. Zu den erfolgreichsten Produkten zählt das Steyr AUG, das zur Standardausrüstung von mehr als zwanzig Streitkräften weltweit gehört, im Bundesheer bekannt als STG 77.

Dank seiner kompakten Bauweise ist das Steyr AUG auch bei Spezialeinheiten der Polizei weit verbreitet. Das Unternehmen ist auch auf dem Gebiet der Präzisionsgewehre, -pistolen und des Zubehörs sowohl für den professionellen (Militär, Polizei, Spezialeinheiten) als auch für den zivilen Markt (Jagd, Sportschießen ) gut etabliert. STEYR ARMS GmbH ist der hunderprozentige Eigentümer der STEYR ARMS Inc. mit Sitz in Bessemer, Alabama, USA.