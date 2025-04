Knall, dann Brand: Mutter (56) und Hund in letzter Minute gerettet

Während ihr Sohn und ihr Mann sich von selbst in Sicherheit bringen konnten, war für eine 54-Jährige und den Familienhund das Stiegenhaus nicht mehr passierbar. Die Eingeschlossenen wurden von der Feuerwehr mittels Leiter aus dem ersten Stock in Sicherheit gebracht.

OÖ. In den frühen Morgenstunden am Dienstag nach den Osterfeiertagen, konkret um 1.17 Uhr, wurden zunächst vier Feuerwehren zu einem Dachstuhlbrand in Tragwein im Bezirk Freistadt im Mühlviertel alarmiert. Ein Nachbar (49) hatte einen Knall gehört und dann schon die Flammen züngeln gesehen - und schlug Alarm. Am Ende waren insgesamt zehn Feuerwehren mit 130 Einsatzkräften beteiligt. Der Brand mit starker Rauchentwicklung konnte erst in den frühen Morgenstunden endgültig gelöscht werden.

© Team Kerschi/Simon Brandstätter ×

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen Flammen aus dem Gebäude, und eine Frau befand sich im stark verrauchten Obergeschoß an einem Fenster. Und bangte um ihr Leben. Sie konnte in letzter Minute gerettet werden.

Der 24-jährige Sohn der Frau und ein 56-Jähriger hatten sich davor selbst in Sicherheit bringen können, der Jüngere wurde allerdings ebenfalls mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Schließlich wurde auch noch ein Hund aus dem brennenden Gebäude gerettet. Das Feuer dürfte in der Küche oder im Wohnzimmer ausgebrochen sein, die Brandursache war noch Gegenstand von Ermittlungen.

Um letzte Glutnester aufzuspüren, musste die Dachhaut teilweise geöffnet werden. Neben der Feuerwehr standen auch die Polizei und das Rote Kreuz im Einsatz.