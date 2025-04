Großeinsatz in Tirol: Bauernhaus brannte völlig nieder

Ein Bauernhaus in Alpbach in Tirol (Bezirk Kufstein) ist am Montagnachmittag bei einem Brand komplett zerstört worden.

Das Feuer aus war aus bisher unbekannter Ursache offenbar bei der Garage des Hofes ausgebrochen. Die fünf Bewohner retteten sich rechtzeitig ins Freie, auch die im Stall befindlichen Kühe und Kälber konnten in Sicherheit gebracht werden, teilte die Polizei mit. © ZOOM.Tirol × © ZOOM.Tirol × Nur das sogenannte "Zuhaus" des Holzgebäudes blieb von den Flammen verschont. Nachbarn hatten gegen 13.00 Uhr Rauch bemerkt und beobachtet, dass sich das Feuer von der Garage rasch auf das gesamte Anwesen ausbreitete. Sie alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Als diese eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand. © ZOOM.Tirol × © ZOOM.Tirol × Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Alpbach/Inneralpbach, Reith, Brixlegg, Rattenberg und Radfeld sowie ein Drohnenteam des Bezirksfeuerwehrverbandes Kufstein mit insgesamt 20 Fahrzeugen und rund 150 Einsatzkräften. Auch das Rote Kreuz war an Ort und Stelle.