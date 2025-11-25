HIGGINS lockt mit Mega-Rabatten zur Black Week

Die Modekette HIGGINS von Snipes-Gründer Sven Voth lockt zur Black Week mit Mega-Rabatten.

Der Modehändler HIGGINS läutet in dieser Woche eine besonders attraktive Black Week ein und lockt mit täglich wechselnden Rabattaktionen. Kundinnen und Kunden können sich auf satte Preisnachlässe freuen – quer durch das gesamte Sortiment und in allen Stores für Frauen, Männer und Kinder.

Täglich neue Highlights

Bereits am Montag startete HIGGINS mit einem starken Auftakt: -40 % auf alle Jacken. Am Dienstag ging es direkt weiter mit -40 % auf sämtliche Schuhe. Am Mittwoch dürfen sich Shopper über 40 % Rabatt auf alle Pullis freuen, bevor am Donnerstag alle Hosen zum gleichen Preisnachlass angeboten werden.

Zum großen Finale am Freitag und Samstag legt HIGGINS noch einmal nach: 30 % Rabatt auf das gesamte Sortiment – ohne Ausnahmen.

Top-Marken zu Spitzenpreisen

Neben den attraktiven Rabatten punktet HIGGINS mit einer breiten Auswahl an starken Marken. Besonders beliebt sind derzeit Schuhe von Under Armour, die im Rahmen der Black Week bereits ab 39, 49 oder 59 Euro zu haben sind. Auch Labels wie Puma, Alpha Industries, Bruno Banani, Crocs oder Urban Classics gehören zu den Highlights des Sortiments.

Ein Überraschungserfolg ist laut Geschäftsführer Voth vor allem die hauseigene Marke:

„Die Marke JJ Rebel kommt sehr gut an“, erklärt Voth gegenüber oe24. „Überrascht hat uns allerdings, dass unsere Eigenmarke Higgins die beliebteste ist. Da laufen auch gerne Leute mit Higgins-Shirts herum. Das ist etwas, was ich auch schon mit Snipes geschafft habe.“

Black Week bis 29. November 2025

Die HIGGINS Black Week läuft noch bis Samstag, den 29. November 2025. Wer auf der Suche nach Mode-Schnäppchen ist, sollte sich die täglich wechselnden Angebote nicht entgehen lassen.