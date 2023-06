IKEA wirft zwei Kult-Produkte aus dem Sortiment

Möbelriese Ikea überrascht mit dem Rückzug von mehreren Produkten. Die betroffenen Produkte kommen nicht nur in Schweden aus dem Regal, sondern auch die österreichischen Filialen sind betroffen.

Der schwedische Möbelriese wirft beliebte Schokoladen-Produkte aus dem Sortiment. Betroffen sind die Marken Marabou und Daim, die dem Weltkonzern Mondelez angehören. Ikea möchte sich verstärkt auf die Produktion eigener Süßwaren konzentrieren. Diese Entscheidung betrifft nicht nur schwedische Filialen, sondern auch die österreichischen Filialen. Der Public Relations Leader IKEA Austria, Uwe Blümel, bestätigt auf OE24-Nachfrage das Aus für Marabo und Daim für den österreichischen Markt bis Ende August.

© IKEA ×

Zusammenhang mit Ukraine-Krieg

Ein möglicher Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wird diskutiert. Mondelez, zu dem auch bekannte Marken wie Milka-Schokolade und Toblerone gehören, geriet wegen seiner Aktivitäten in Russland in die Kritik. Die ukrainische Antikorruptionsbehörde setzte das Unternehmen sogar auf eine schwarze Liste. Dies führte zu einem Boykott der Mondelez-Produkte, besonders in Skandinavien.

© IKEA ×

Ob dieser Boykott die Entscheidung von Ikea beeinflusst hat, ist jedoch unklar. Ikea hält fest , dass die Entscheidung, die Produkte aus dem Sortiment zu nehmen, schon lange vorher feststand.