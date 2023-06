So zockt Ikea österreichische Kunden ab

Für viele ist Ikea in Sachen Einrichtung und Dekoration die Anlaufstelle Nummer eins. Doch ein Vergleich zeigt nun: Kunden in Österreich zahlen oft ordentlich drauf.

Aktuell wirbt Ikea mit seinem traditionellen Midsommar-Sale und vielen gesenkten Preisen. Verlockend, doch österreichische Kunden sollten vor dem Einkauf bei dem schwedischen Möbelriesen den Preis des gewollten Produkts mit anderen europäischen Ländern vergleichen. So sind viele Ikea-Produkte in anderen Ländern teils eklatant günstiger als in Österreich.

Ein Reddit-User machte nun auf den Preisunterschied bei einem Ikea-Sitzmöbel aufmerksam, der an Abzocke grenzt. Konkret handelt es sich um das Sofa-Modell "Landskrona" in der 5er-Ausführung aus schwarzem Leder. Im österreichischen Online-Shop ist das Sofa um 2.899 Euro angeführt. Ein stolzer Preis – vor allem wenn man nach Italien blickt.

Denn in unserem Nachbarland kostet exakt dasselbe "Landskrona"-Sofa nur 1.899 Euro – satte 1.000 Euro weniger! Im polnischen Onlineshop von Ikea ist das Möbelstück sogar noch günstiger zu haben. Dort müssen Ikea-Kunden umgerechnet nur knapp 1.621 Euro hinblättern.

Für Kunden ist diese "Österreich-Steuer" jedenfalls nicht nachvollziehbar. Doch der Preisaufschlag hierzulande ist keine Eigenheit von Ikea. So gibt es auch in anderen Produktsegmenten, etwa auch im Drogeriebereich, immer wieder teils gewaltige Preisunterschiede zum Rest Europas.