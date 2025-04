Heute sperrt das Café Sacher zu

Das kultige Café Sacher in der Grazer Herrengasse schließt nach 22 Jahren heute seine Pforten.

Graz. Nach 22 Jahren gibt Sacher seinen Standort in Graz auf. Am Karfreitag ist das Kaffeehaus in der Grazer Herrengasse zum letzten Mal geöffnet. Das Café bekannt für Wiener Flair und seine Sachertorte, galt für viele als Institution und beliebter Treffpunkt. Trotz seines Kultstatus rentierte sich der Standort wirtschaftlich nicht mehr, so der Betreiber.

"Wir haben sorgsam und ausführlich jede Möglichkeit geprüft, das Caféhaus in die Gewinnzone zu bringen“, erklärte Matthias Winkler, CEO der Sacher Gruppe bereits in einer Aussendung. "Leider haben wir keine Ansätze gefunden, die dies erstmals seit der Eröffnung im Jahr 2002 realisierbar erscheinen lassen. Weder eine Umsatzsteigerung noch eine entsprechende Kostenreduktion im benötigten Ausmaß waren möglich."

Auch die angespannte Parkplatzsituation in der Innenstadt könnte zur Schließung beigetragen haben, wie der ORF Steiermark, unter Berufung auf Aussagen von ehemaligen Stammgästen, berichtet. Die künftige Nutzung der Räumlichkeiten, die der Stadt Graz gehören, sei derzeit noch unklar – mehrere Interessenten sollen sich aber - laut ORF Steiermark - bereits gemeldet haben. Damit endet ein Stück Grazer Kaffeehausgeschichte.