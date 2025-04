Ende einer Ära: Das Café Sacher schließt

Es ist ein Schock! Der Abschied vom legendären Sacher kommt.

Nach 22 Jahren schließt das traditionsreiche Sacher in der Grazer Herrengasse seine Pforten.

Wiener Original

Das beliebte Café, ein Ableger des weltberühmten Wiener Originals, war sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen sehr beliebt. Mit kommender Woche endet nun diese Ära – ein Nachfolger für das Lokal im Herzen der Altstadt ist bisher noch nicht fixiert.

Der Chef spricht

"Wir haben sorgsam und ausführlich jede Möglichkeit geprüft, das Caféhaus in die Gewinnzone zu bringen. Leider haben wir keine Ansätze gefunden, die dies erstmals seit der Eröffnung im Jahr 2002 realisierbar erscheinen lassen. Weder eine Umsatzsteigerung noch eine entsprechende Kostenreduktion im benötigten Ausmaß waren möglich," erklärte Matthias Winkler, CEO der Sacher Gruppe. Eine ehrliche Bewertung habe dann zu einer "schweren Entscheidung" geführt., heißt es in einer Aussendung.

Bewegung in der Innenstadt

Nicht nur in der Herrengasse, sondern auch in ihrer Umgebung in Graz tut sich einiges. In der nahegelegenen Landhausgasse etwa, wo der Geschenkartikelladen Mac Shirty vor kurzem zum Südtiroler Platz übersiedelt ist, gibt es bereits mehrere konkrete Interessenten für die leerstehenden Räumlichkeiten.

Kulinarik und Wellness: Neue Highlights in Graz

Am Kaiser-Josef-Platz hat die Tapas-Bar Cielo (spanisch für „Himmel“) eröffnet. Hier werden klassische spanische Spezialitäten wie Vino, Cerveza und Sangria in authentischer Atmosphäre serviert.

Entspannung mitten in der Stadt verspricht das neue „Spa in the City“ in der Sporgasse. Unter dem Motto „Deine Auszeit. Mitten in der City.“ lädt es zum Wohlfühlen ein.