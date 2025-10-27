HIER gibt es einen neuen 300-Euro-Bonus

St. Pölten gewährt nach Angaben des Rathauses vom Montag auch in diesem Jahr einen städtischen Unterstützungsbeitrag von 300 Euro im Rahmen der Brennstoffaktion.

Anträge werden - ebenso wie für den von der niederösterreichischen Landesregierung beschlossenen Heizkostenzuschuss von 150 Euro - ab 4. November und bis 31. März 2026 in der Sozialhilfe der Landeshauptstadt entgegengenommen.

Gefördert werden dem Magistrat zufolge österreichische Staatsbürger, die ihren Hauptwohnsitz in St. Pölten haben und auch zumindest in den letzten sechs Monaten vor Antragstellung hatten. Berechtigte sind Bezieher von Ausgleichszulagenpension, Arbeitslosen- oder Notstandshilfeleistungen, Kinderbetreuungsgeld bzw. sonstiger Einkommen, die den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz nach § 293 ASVG nicht übersteigen. Empfänger einer Leistung aus der Sozialhilfe seien von der Aktion ausgenommen, "da sie voraussichtlich neuerlich eine Unterstützung für die Heizkosten im Rahmen der Sozialhilfe erhalten", so das Rathaus der Landeshauptstadt.