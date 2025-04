HIER machen heute alle Geschäfte schon um 14 Uhr dicht

Durch den Feiertag am Montag kommt es zu zwei aufeinanderfolgenden Schließtagen für die Geschäfte. Heute ist also noch eine Möglichkeit den letzten Einkauf vor dem Osterfest zu machen.

Das verlängerte Wochenende um Ostern birgt ein paar Einkaufstücken in sich. Durch den Feiertag am Montag kommt es zu zwei aufeinanderfolgenden Schließtagen für die Geschäfte. Am Karsamstag kann man noch einmal Einkaufen - doch auch heute ist nicht alles wie gewohnt. Die meisten Supermärkte haben wie immer samstags bis 18 Uhr geöffnet, außer in einem Bundesland. Denn: Der Karsamstag spielt in Kärnten eine besondere Rolle.

Hier schließen die Supermärkt um 14 Uhr

Das hat mit der sogenannten "Fleischweihe" (Speisensegnung) am Karsamstag in Kärnten zu tun. Um den Mitarbeitern die Teilnahme an der Segnung zu ermöglichen, verkürzte der Handel im südlichen Bundesland die Öffnungszeiten. Dabei handelt es sich um eine Ausnahmeregel. Das heißt: In Kärnten schließen viele Supermärkte am Karsamstag früher - nämlich um 14 Uhr. Billa sperrt heute sogar schon um 13 Uhr zu.

Die früheren Schließungszeiten am Karsamstag in Kärnten betreffen auch Einkaufszentren. Die "City Arkaden Klagenfurt" und das "Atrio Villach" machen um 14 Uhr dicht. Der "Südpark Klagenfurt" schließt bereits um 13 Uhr.

Eine weitere Besonderheit gibt es außerdem in der Steiermark: Hier sperrt ein einzelner "Lidl"-Supermarkt in Pöllau ebenfalls um 14 Uhr zu.

Einkaufen am Ostersonntag und Ostermontag

Ostersonntag und Ostermontag bleiben die Geschäfte traditionellerweise zu. An ausgewählten Spar- und Billa-Filialen kann man trotzdem einkaufen: Das betrifft aber nur "Sonderstandorte". Dazu zählen Flughäfen, Bahnhöfen oder Tankstellen.