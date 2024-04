Hofer überrascht mit neuer Mode-Kollektion

Der Lebensmittel-Discounter Hofer bietet abermals lässige Mode für Sie und Ihn

Hofer überrascht im Frühling mit einer neuen Modekollektion für Sie und Ihn. Von lässigen Hoodies bis zu bequemen Jogginghosen.

© Hofer ×

Freizeitlook fürs kleine Geld

"Couchpotatoes schwören drauf, Fashionistas ebenso: Jogginghosen und Hoodies! Die bequemen Kleidungsstücke gehören schon längst nicht mehr nur auf die Couch, sondern haben es seit geraumer Zeit auch in den (Büro-)Alltag geschafft. Natürlich kommt es hier auf das Styling an und man kombiniert sie gekonnt mit Blazer oder edler Hose. Egal, ob man sich - all-over - für den lässigen Freizeitlook oder das Office-Outfit mit bequemem Stilbruch entscheidet, wer noch komfortable und stylishe Begleiter sucht, findet bei HOFER die passenden Artikel. Die neue HOFERstyle Kollektion bietet dieses Mal Hoodies, Jogger, T-Shirts und Shorts an, die mit bequemen Schnitten überzeugen. Farbtechnisch darf man sich dieses Mal auf edles Ivory freuen, das in der Sommerzeit immer eine Trendfarbe ist und auch ein Outfit mit Joggingpants gleich eleganter aussehen lässt". so das Unternehmen in einer Presseaussendung zum Modekollektionsstart

Größe, Preis, Sortiment

Ab 25. April in den HOFER Filialen erhältlich:

Damen-/Herren-Hoodie/Jogger, Damen Gr. 36-46, Herren Gr. 48-56, um 9,99 Euro per Stück

© Hofer ×

Damen-/Herren-T-Shirts/Shorts, Damen Gr. 36-46, Herren Gr. 44-56, um 4,99 Euro per Stück

© Hofer ×

