Bargeld bleibt König: So zahlt Österreich – und die Jungen setzen aufs Smartphone!

Eine aktuelle Umfrage der bank99 zeigt: Bargeld ist in Österreich nach wie vor die Nummer eins, aber digitale Zahlungsmethoden holen auf – vor allem bei den Jüngeren. Die zahlen mit Smartphone oder Smartwatch.

Drei Viertel der Österreicher*innen zahlen kleinere Beträge bar, und auch bei Handwerksleistungen (66 Prozent) oder Restaurantbesuchen (60 Prozent) bleibt Bargeld die erste Wahl. Doch die Debitkarte ist auf dem Vormarsch: An Tankstellen (49 Prozent), in Bekleidungsgeschäften (47 Prozent) und Supermärkten (43 Prozent) ist sie die bevorzugte Zahlungsmethode.

Interessant: Frauen greifen häufiger zu Bargeld, während Männer lieber mit Kreditkarte oder Smartphone zahlen. Die Debitkarte ist bei beiden Geschlechtern gleichermaßen beliebt.

Junge setzen auf Smartphone, Ältere auf Kreditkarte

Die Jüngeren treiben den Trend zum mobilen Bezahlen voran: Ein Viertel der unter 30-Jährigen zahlt Mode-Einkäufe bereits mit dem Smartphone, bei den über 30-Jährigen sind es weniger als zehn Prozent. Auch Online-Zahlungsdienste boomen: 45 Prozent nutzen sie für Online-Einkäufe, 20 Prozent für Lieferdienste.

Dagegen bleibt die Kreditkarte bei der Generation 50+ unverzichtbar: 35 Prozent der über 49-Jährigen zahlen damit online, bei Jüngeren sind es nur dreizehn Prozent. „Gerade online oder auf Reisen bietet eine Kreditkarte viele Vorteile – von zusätzlicher Sicherheit bis hin zu Versicherungsleistungen“, erklärt Patricia Kasandziev, Vorstandsmitglied Markt & Digitalisierung der bank99.

Banking-Apps auf dem Vormarsch

Beim Verwalten der Finanzen setzen die Österreicher*innen immer mehr auf digitale Lösungen: 55 Prozent nutzen inzwischen bevorzugt eine Banking-App, während das klassische Online-Banking am PC mit 29 Prozent an Bedeutung verliert.

Die Generation 50+ greift noch häufiger zum Computer, während Jüngere ihre Finanzen fast ausschließlich per App verwalten. Trotz des digitalen Wandels bleibt die persönliche Beratung in der Filiale für viele wichtig. „Unser Ziel ist es, moderne digitale Lösungen bereitzustellen und gleichzeitig persönliche Betreuung in den Filialen zu sichern“, so Kasandziev.

Über die bank99

Die bank99 AG, ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG, betreut österreichweit knapp 300.000 Kund*innen. Mit einem flächendeckenden Netz von rund 1.700 Post Partnern und Filialen bietet die Digitalbank ein umfassendes Leistungsportfolio – von Konten über Kredite bis hin zu Versicherungen.