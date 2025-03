Börsencrash in Wien? ATX sackt zum Handelsstart deutlich ab

Nachdem an den US-Börsen Milliarden vernichtet wurden, startete auch der heimische Leitindex ATX tiefrot in den Tag.

Trumps Handelskrieg lässt Anleger aufschrecken! Der im vergangenen Monat erreichte Höchststand des S&P 500 ist um 4 Billionen Dollar (3.688,34 Mrd. Euro) geschrumpft. Der von US-Präsident Donald Trump durch Zölle ausgelöste Handelskrieg hat die Anleger in den USA aufgeschreckt. Die Furcht vor einem wirtschaftlichen Abschwung führte am Montag zu einem Ausverkauf an den Aktienmärkten , oe24 berichtete.

Nasdaq Minus 4 Prozent

Der Leitindex S&P 500 fiel um 2,7 Prozent und verzeichnete damit den größten Tagesrückgang des Jahres. Der Nasdaq Composite rutschte um 4 Prozent ab und verzeichnete damit den größten Tagesrückgang seit September 2022.

Börse Wien mit Verlusten

Der ATX startet mit Verlusten in den Handel. Nach einem positiven Vortag geht der heimische Leitindex heute zunächst auf Talfahrt. Gegen 10 Uhr notiert der ATX 0,14 Prozent im Minus bei 4.194,26 Punkten. Der Gesamtmarktwert des Index beläuft sich damit auf 130,858 Milliarden Euro.

Auf Jahressicht 2025 hat der ATX bereits ein Plus von 14,70 Prozent verbucht. Derzeit liegt der Index nur knapp unter seinem Jahreshoch von 4.335,19 Punkten, während das Jahrestief bei 3.609,95 Punkten notiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den ATX-Werten gibt es heute klare Gewinner und Verlierer. An der Spitze der Gewinnerliste steht Schoeller-Bleckmann mit einem Plus von 2,20 Prozent auf 34,85 Euro. Es folgen Wienerberger (+1,72 Prozent auf 35,46 Euro), die Österreichische Post (+0,96 Prozent auf 31,60 Euro), Mayr-Melnhof Karton (+0,72 Prozent auf 84,20 Euro) und EVN (+0,46 Prozent auf 21,80 Euro).

Auf der Verliererseite führt DO & Co mit einem Minus von 1,14 Prozent auf 199,20 Euro das Feld an. Dahinter rangieren CA Immobilien (-0,64 Prozent auf 21,84 Euro), Telekom Austria (-0,57 Prozent auf 8,68 Euro), Raiffeisen (-0,39 Prozent auf 25,62 Euro) und Lenzing (-0,35 Prozent auf 28,45 Euro).

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet derzeit das größte Handelsvolumen im ATX. Zuletzt wurden 31.399 Aktien über die Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank bleibt jedoch mit einer Marktkapitalisierung von 27,011 Milliarden Euro der größte Indexanteil.