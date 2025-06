Das sind die beliebtesten Wohnungen: 60 m² für 800 Euro

Meistgeklickte Wohnungsinserate: Durchschnittlich 2,3 Zimmer und 60 Quadratmeter.

Die Suche nach der passenden Mietwohnung ist oft nicht leicht. Manche Wohnungen sind zudem heiß begehrt. Eine Immo-Plattform hat sich angesehen, welche Wohnungen bei den Suchenden dieses Jahr zu den beliebtesten 10 Prozent gehören, d.h. deutlich mehr Anfragen als die restlichen 90 Prozent der Wohnungsinserate bekommen.

Wohnungsgröße schrumpft

Die Datenanalyse von ImmoScout24 mit 14.000 Datenpunkten zeigt: Im nationalen Vergleich ist die meistgesuchte Wohnung 2025 im Durchschnitt 60 Quadratmeter groß (2024: 61 Quadratmeter), kostet 806 Euro (2024: 797 Euro) und bietet rund 2,3 Zimmer (2024: 2,4 Zimmer). Damit schrumpft die Wohnungsgröße der begehrtesten Objekte erneut um 3 Prozent, während das Preisniveaus relativ stabil bleibt. „Kompakte Wohnungen mit überschaubaren Mietkosten stehen bei Wohnungssuchenden an oberster Stelle.

Regional betrachtet zeigen sich Unterschiede bis zu 300 Euro im Mietpreis für ungefähr gleich große Wohnungen je nach Bundesland“, sagt Markus Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24.

Teurer Westen

In Salzburg, Tirol und Vorarlberg liegt der Preis für die meistgesuchten Wohnungen 2025 im Schnitt über 1.000 Euro – deutlich mehr als im österreichweiten Vergleich. Der Durchschnittspreis der meistgesuchten Wohnungen ist seit dem Vorjahr in den westlichen Bundesländern teilweise deutlich gestiegen: In Salzburg um 8 Prozent auf 1.021 Euro, in Vorarlberg um 6 Prozent auf 1.018 Euro und in Tirol um 3 Prozent auf 1.003 Euro. Die Wohnungsgröße für diese Objekte liegt zwischen 56 und 60 Quadratmetern.

Weniger Platz für weniger Geld in Wien

In der Bundeshauptstadt ist eine gegenteilige Entwicklung zu beobachten: Die beliebteste durchschnittliche Wohnungsgröße ist um 5 Prozent auf nun 58 Quadratmeter gesunken. Gleichzeitig ist Wien eines der wenigen Bundesländer, in denen der meistgesuchte Preis von durchschnittlich 892 Euro im Jahr 2024 auf 878 Euro im Jahr 2025 leicht zurückging. Dejmek sagt: „Während im Westen eine Bereitschaft zu höheren Ausgaben zu beobachten ist, verzichten die Wiener:innen eher auf ein wenig Wohnraum und erhöhen das Budget für die Miete nicht."