Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 36.200 aktien up +1.26% Andritz AG 71.95 aktien up +0.42% BAWAG Group AG 136.90 aktien up +2.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.920 aktien down -0.32% CPI Europe AG 16.000 aktien down -0.37% DO & CO Aktiengesellschaft 207.50 aktien up +0.97% EVN AG 27.850 aktien down -1.24% Erste Group Bank AG 104.90 aktien down -0.38% Lenzing AG 25.450 aktien down -1.74% OMV AG 48.840 aktien down -0.29% Oesterreichische Post AG 32.650 aktien down -0.76% PORR AG 32.550 aktien down -2.54% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.020 aktien down -1.02% SBO AG 32.000 aktien down -5.19% STRABAG SE 82.30 aktien down -0.6% UNIQA Insurance Group AG 15.620 aktien up +0.13% VERBUND AG Kat. A 62.90 aktien down -0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.00 aktien down -0.75% Wienerberger AG 28.400 aktien down -3.34% voestalpine AG 38.760 aktien down -2.12%
  1. oe24.at
  2. Business
Fellner Bardel Newsroom
© Kernmayer, Fuhrich

Sensationelle Werte

Neuer Dezember-Rekord: oe24 mit 8,4 Millionen Unique Clients in ÖWA

16.01.26, 14:51
Teilen

Sensationelle Werte im Dezember – Erstmals mehr als 33 Millionen Visits

Sensationeller Digital-Start für oe24 in das neue Jahr: In der heute veröffentlichten Österreichischen Webanalyse (ÖWA) für Dezember erreicht das oe24-Dachangebot mit 8.487.318 Unique Clients einen neuen Spitzenwert. Gegenüber dem Vormonat November kann oe24 um 21 Prozent zulegen – das entspricht einer Steigerung von mehr als 1,5 Millionen Unique Clients innerhalb von nur einem Monat.

Damit liegt das oe24-Netzwerk vor dem derStandard.at-Network (7.456.696 Unique Clients), dem krone.at-Gesamtangebot (6.398.073 Unique Clients) und dem Heute.at-Dachangebot (5.622.355 Unique Clients). 
Bei den Visits erreicht oe24 mit 33.471.646 sogar einen neuen Allzeit-Rekord. Ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw. eine Steigerung von 5,3 Millionen Visits!

oe24 CEO Niki Fellner: „Die neue ÖWA ist der perfekte Auftakt für unser Digital-Jahr 2026, in dem wir endgültig zur Online-Nummer-1 in Österreich werden wollen. Dass wir bei den Unique Clients innerhalb eines Monats um 21 Prozent zugelegt haben, zeigt, wie dynamisch oe24 wächst und wie konsequent wir unsere Digital-First-Strategie bei der oe24 Media Group verfolgen!“

oe24-Chefredakteurin Daniela Bardel: „Hinter unserem Online-Erfolg steht ein großartiges Team, bei dem ich mich besonders bedanke. Unser Anspruch ist es, allen oe24-Usern Tag für Tag die besten News zu liefern. Ganz nach dem Motto: Schneller, aktueller, oe24. Die neuen Erfolgszahlen zeigen eindrucksvoll, dass das bei unseren Usern auch ankommt!“

Quelle: ÖWA, Dezember 2025

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden