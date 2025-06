Energiepreise im Mai gesunken

Überraschung in Paris! Miley Cyrus und Beyoncé funkeln um die Wette Was für ein Gänsehautmoment im Stade de France in Paris! Am Donnerstagabend erlebten die Fans nicht nur ein Konzert mit Beyoncé (43), sondern wurden mit einem spektakulären Überraschungsauftritt von Miley Cyrus (32) belohnt.