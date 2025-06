Überraschung in Paris! Miley Cyrus und Beyoncé funkeln um die Wette

Was für ein Gänsehautmoment im Stade de France in Paris! Am Donnerstagabend erlebten die Fans nicht nur ein Konzert mit Beyoncé (43), sondern wurden mit einem spektakulären Überraschungsauftritt von Miley Cyrus (32) belohnt.

Die beiden Powerfrauen feierten gemeinsam das langersehnte Live-Debüt ihres Grammy-prämierten Duetts „II Most Wanted“ – ein musikalischer Höhepunkt der laufenden „Cowboy Carter“-Welttournee.

Bereits am Vormittag kursierten Gerüchte in den sozialen Netzwerken, Miley sei in Paris gesichtet worden – zuerst im Rahmen der Spotify-Veranstaltung „Billions Club Live“, später sogar beim Soundcheck mit Beyoncé. Was viele nur zu hoffen wagten, wurde am Abend zur Realität – und ließ die Stimmung im Stadion förmlich explodieren.

Glitzer-Auftritt der Extraklasse

Neben dem musikalischen Highlight sorgten auch die Outfits der beiden Popikonen für Aufsehen: Beyoncé erschien in einem goldenen Glamour-Look mit funkelnden Fransen. Miley Cyrus ergänzte das Bild mit einem ebenso auffälligen glitzernden Catsuit in Silber. Die beiden begrüßten sich auf der Bühne herzlich mit einem Küsschen, hielten sich während des Auftritts an den Händen und glitzerten förmlich um die Wette – musikalisch wie optisch perfekt abgestimmt.

Beyoncé befindet sich derzeit in der heißen Phase ihrer Tournee, die sie bereits durch Metropolen wie Los Angeles, Chicago, New Jersey und London führte. Nach ihrem Aufenthalt in Paris, der am 22. Juni endet, stehen in den USA noch Konzerte in ihrer Heimatstadt Houston, sowie in Washington D.C. und Atlanta an. Der finale Tour-Stopp ist am 26. Juli in Las Vegas geplant.