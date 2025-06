Sommersonnenwende 2025: Für diese Sternzeichen ändert sich am 21. Juni ALLES

Am 21. Juni 2025 erreicht die Sonne ihren höchsten Stand, es ist der längste Tag des Jahres. Die Sommersonnenwende ist aber nicht nur ein astronomisches Highlight, sondern markiert auch für vier Sternzeichen einen tiefgreifenden Wendepunkt.

Mit der Sommersonnenwende am 21. Juni beginnt nicht nur offiziell der Sommer, sie entfesselt auch eine gewaltige energetische Kraft. Der längste Tag des Jahres ist weit mehr als nur ein Kalendereintrag: Für einige Sternzeichen bedeutet dieser Moment ein inneres Beben, das alles verändern kann. Emotionen brechen auf, alte Muster bröckeln und genau jetzt ist die Zeit, hinzusehen, loszulassen und den ersten Schritt in ein neues Kapitel zu wagen. Diese Sternzeichen spüren den Wandel und lassen alles hinter sich.

© Getty Images

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Für den Krebs ist die Sommersonnenwende der Startschuss in eine neue Ära. Denn die Sonne wandert genau an diesem Tag in Ihr Zeichen. Das bedeutet: Emotionale Tiefgänge, alte Wunden und vergessene Sehnsüchte können plötzlich wieder auftauchen. Doch anstatt sich zu fürchten, sollten Sie darin eine Chance erkennen. Jetzt ist die Zeit, um loszulassen, was Sie belastet, sei es durch Journaling, tiefgehende Gespräche oder eine bewusste Auszeit. Sie spüren, was Sie brauchen und endlich haben Sie auch den Mut, es sich zu nehmen. Neue Bekanntschaften? Ein mutiger Flirt? Ein Sprung ins Ungewisse? Tun Sie es.

Stier (21. April – 20. Mai)

Venus verleiht Ihnen ohnehin schon Charme, doch zur Sommersonnenwende werden Sie geradezu magnetisch. Es knistert! Jetzt heißt es: Herz auf, Zweifel aus. Die emotionale Welle, die über Sie rollt, bringt keine Zerstörung, sondern Kreativität, Leidenschaft und vielleicht sogar eine neue Liebe. Ob Sie sich in ein kreatives Projekt stürzen, alte Emotionen in Musik, Malerei oder Schreiben verwandeln oder einem Menschen öffnen, der Ihr Herz schneller schlagen lässt: Dieser Sommer wird intensiv, romantisch und tief.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Die Sommersonnenwende wirbelt Ihre rationale Welt durcheinander und zwingt Sie, mit dem zu fühlen, was Sie sonst gerne analysieren. Ein alter Schwarm könnte auftauchen. Eine unerwartete Wahrheit könnte Sie treffen. Oder Sie erkennen, dass es Zeit ist, jemanden gehen zu lassen. Ihr Verstand wird versuchen, alles zu begreifen. Doch diesmal geht es nicht ums Denken, es geht ums Zulassen. Auch wenn das Chaos bedeutet: Dahinter wartet Klarheit.

Fische (19. Februar – 20. März)

Für Sie als sensibles Wasserzeichen wird diese Sommersonnenwende fast überirdisch. Ihre Verbindung zu Träumen, Intuition und Spiritualität ist stärker denn je. Ob durch Träume, Zufälle oder innere Eingebungen: Das Universum spricht mit Ihnen. Vertrauen Sie Ihren Gefühlen, auch wenn sie Sie in unbekanntes Terrain führen. Genau dort könnte etwas Neues, Großes auf Sie warten.