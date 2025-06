Sommerliche Drink-Rezepte: Cocktails & Mocktails zum Selbermachen

Es ist heiß, die Girls kommen gleich vorbei – Zeit für Drinks, die nach Gönnung schmecken! Ob mit Schuss oder alkoholfrei (hello Mocktails!) – diese Sommergetränke sind schnell gemixt, sehen gut aus und schmecken noch besser.

Sie kennen das: 30 Grad, Sonnenuntergang, Musik läuft – und dann fehlt nur noch eins: ein eiskalter Drink in der Hand. Vielleicht steht eine Girl-Night an (und ja, Vorbereitung ist alles), vielleicht wollen Sie sich einfach nur selbst was Gutes tun. Egal ob mit Alkohol oder ohne – Hauptsache sommerlich, fancy und lecker. In dieser kleinen Sammlung finden Sie Drinks, die man easy mixen kann, die aussehen wie von einer Poolbar auf Ibiza und mindestens genauso gut schmecken.

GURKEN-LIMETTEN-COCKTAIL mit Ingwerbier

© Getty Images

ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN:

1/4 Gurke

1/2 Bio-Limette

2 Stängel gewaschener Basilikum

8 cl Wodka

1 1/2 Handvoll Eiswürfel

4 cl frisch gepresster Limettensaft

200 ml Ingwerbier

ZUBEREITUNG:* LEICHT *10 MIN

Die Gurke waschen, putzen und quer in feine Scheiben hobeln. Die Scheiben locker zusammenklappen und auf Holzspieße stecken. Die Limette heiß waschen, trockentupfen und in feine Scheiben schneiden. Das Basilikum abbrausen und trockenschütteln. Jeweils 4 cl Wodka in 2 Gläser (ca. 350 ml) füllen und jeweils die Hälfte der Eiswürfel zufügen. Den Limettensaft eingießen und alles mit Ingwerbier auf üllen. Limettenscheiben einlegen, alles vorsichtig mit einem Barlöf el verrühren und die Drinks mit Basilikum und Gurkenspieß garniert servieren.

ANANAS-THYMIAN- MOCKTAIL

© Getty Images

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

Für den Sirup:

30 g Zucker,

1 TL Bio-Orangenschale in breiten Streifen,

4 Stängel Thymian

Außerdem:

1 Baby-Ananas,

6 Eiswürfel,

prickelndes und gut gekühltes Mineralwasser zum Auffüllen,

Thymian zum Garnieren

ZUBEREITUNG:* LEICHT *25 MIN

Für den Sirup den Zucker mit 75 ml Wasser und der Orangenschale in einem Topf zum Kochen bringen und ca. 5 Minuten köcheln lassen.

Den Thymian abbrausen, trockenschütteln, in den heißen Sirup geben und vollständig abkühlen lassen.

Die Baby-Ananas waschen, trockentupfen und längs vierteln. Ein Viertel nochmals längs halbieren und beiseitelegen.

Übrige Ananasstücke schälen, vom Strunk und holzigem Mittelteil befreien. Fruchtfleisch grob würfeln und im Entsafter auspressen.

Den Thymiansirup und die Eiswürfel in 2 Gläser (250-300 ml) verteilen und mit dem Ananassaft übergießen, anschließend mit spritzigem Mineralwasser auffüllen.

Die Drinks jeweils mit einer Ananasspalte und ein paar Thymianzweigen garnieren und servieren.

ERDBEER-SPRITZ mit Erdbeerlimes

© Getty Images

ZUTATEN FÜR 6 PERSONEN:

Für den Erdbeerlimes:

650 g Erdbeeren Abrieb und Saft von 2 Bio-Limetten

2 EL brauner Zucker

350 ml Wodka

Außerdem:

200 g Erdbeeren

2 Zweige Minze

Crushed Ice

750 ml Tonic Water oder Sekt

ZUBEREITUNG:* LEICHT *20 MIN

Erdbeeren putzen, waschen und trockentupfen.

Zusammen mit Abrieb und Saft der Limetten und dem Zucker in einem Mixer pürieren.

Wodka hinzufügen und alles gründlich vermischen.

Erdbeerlimes in eine saubere Flasche (ca. 1 Liter) füllen.

Zum Servieren die Erdbeeren waschen.

Vier schöne Früchte zur Seite legen, den Rest putzen und klein schneiden.

Minze waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen.

Je etwas vom Erdbeerlimes in 4 Gläser geben (ca. 300 ml Fassungsvermögen), etwas Crushed Ice und die geschnittenen Erdbeeren auf die Gläser verteilen.

Mit Tonic oder Sekt auffüllen, mit Erdbeere und Minze garniert servieren.

BERRYLICIOUS

© Getty Images

ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN:

4 Zweige Thymian

5 Brombeeren

5 Himbeeren

3cl Blue Curaçao

3 cl Wodka

3 cl Granatapfelsirup

3 EL Zitronensaft

300 ml Zitronenlimonade

ZUBEREITUNG:* LEICHT *10 MIN

Thymian waschen, Brombeeren und Himbeeren abbrausen und je eine Brombeere und eine Himbeere auf kleine Holzspieße stecken. Die übrigen Beeren in 2 Gläser (à ca. 200 ml) verteilen und mit Eiswürfeln auffüllen. Die restlichen Zutaten mit Eiswürfeln im Shaker kräftig schütteln und in die Gläser abseihen. Mit Thymian und den Beeren-Spießen garnieren.

ERDBEER-MOJITO

© Getty Images

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:

1 Handvoll Minze und für die Garnitur

2 Bio-Limetten

250 g Erdbeeren

4 EL brauner Zucker

160 ml weißer Rum

Eiswürfel

600 ml prickelndes und gut gekühltes Mineralwasser zum Auffüllen

ZUBEREITUNG:* LEICHT *10 MIN

Minze waschen und die Blätter von den Stängeln zupfen. Die Limetten heiß abwaschen und in schmale Spalten schneiden. Die Erdbeeren waschen, putzen und halbieren. Minze, Limetten, Erdbeeren und Zucker gleichmäßig auf vier Longdrinkgläser (je ca. 350 ml) verteilen und mit einem Stößel leicht andrücken. Den Rum darauf verteilen und mit Eiswürfeln und Mineralwasser auffüllen. Mit frischer Minze garnieren.

PFIRSICH-MARGARITA

© Getty Images

ZUTATEN FÜR 2 PERSONEN:

2 Pfirsiche

8 cl Tequila

2 cl Orangenlikör

4 cl Limettensaft

Crushed Ice

2 Stängel Minze

ZUBEREITUNG:* LEICHT *10 MIN

Die Pfirsiche waschen, halbieren, entsteinen und die Hälften wieder in Spalten schneiden. Die Hälfte der Pfirsichspalten pürieren oder händisch mit einem Stößel zerstoßen. Das Pfirsichmus, den Tequila, den Orangenlikör und den Limettensaft mit reichlich Crushed Ice auf zwei Gläser (ca. 300 ml) verteilen. Dann mit den übrigen Pfirsichspalten und der Minze garnieren und sofort servieren.

Cheers auf laue Nächte und gute Gespräche!