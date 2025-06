× Trend-Alarm: Diese leichten Körpersprays brauchen Sie für den Sommer 2025

Parfum war gestern! Im Sommer 2025 erobern Bodysprays und Mists die Beautywelt im Sturm. Wer bei steigenden Temperaturen nach einer luftigen Duftalternative sucht, wird an diesen duftenden Begleitern nicht vorbeikommen.

Schwere Parfums haben im Hochsommer Pause, stattdessen feiern Bodysprays- und Mists ihr großes Comeback. Ob als Frischekick zwischendurch oder als stimmungsvoller Alltagsduft: Bodysprays sind das Must-have des Sommers. Dank ihrer sanften Formulierung sind sie ideal für unterwegs und perfekt, um Ihrem Alltag einen Hauch von Frische zu verleihen. Wir stellen die aufregendsten Neuheiten vor.

Für magische Sommerhaut: Der neue Sakura Glow von Rituals

© Rituals ×

Ein Highlight für Fans zarter Kirschblüten-Düfte! Rituals verzaubert diesen Sommer mit einem neuen Shimmering Body Mist aus der beliebten The Ritual of Sakura Kollektion. Das Spray sorgt nicht nur für einen dezenten, goldenen Glow, sondern versorgt Ihre Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit, perfekt also für heiße Tage und schulterfreie Outfits. Die federleichte Textur zieht schnell ein und hüllt Sie in einen Duft, der an frühlingsfrische Kirschblüten erinnert.

Brasilianisches Lebensgefühl zum Sprühen: Sol de Janeiro – Cheirosa 71 Perfume Mist

© Sol de Janeiro ×

Suchtgefahr garantiert! Der Cheirosa 71 Mist ist wie ein warmer Sonnenuntergang in Duftform, sinnlich, cremig, verführerisch. Die Gourmand-Komposition erinnert an Karamell, geröstete Macadamia und Vanille – ein echter Wohlfühlduft mit brasilianischem Flair. Ob auf Haut oder Haar, solo getragen oder als Ergänzung zur passenden Body Cream, dieser Spray macht einfach süchtig.

Frischekick: BYREDO – Blanche Body Mist

© BYREDO ×

Der neue Blanche Body Mist von BYREDO interpretiert den beliebten Signature-Duft der Marke völlig neu. Mit aldehydischen Noten, einem floralen Herzen und einer Basis aus Moschus und Sandelholz kreiert er einen zarten, durchscheinenden Schleier, fast wie frische Wäsche auf sonnengeküsster Haut. Die innovative Textur fühlt sich schwerelos an und lädt dazu ein, großzügig zu sprühen.

Ozean auf der Haut: Der UNDERWATER SECRETS Mist von Catrice

© Catrice ×

Ein Hauch von Meer auf der Haut: Der UNDERWATER SECRETS Mist von Catrice entführt Sie mit jedem Sprühstoß in die mystischen Tiefen des Ozeans. Der feine Nebel legt sich sanft auf Haut und Haar, der Duft ist exotisch, geheimnisvoll – fast wie eine kleine Duftreise im Alltag. Perfekt für alle, die es frisch, verspielter und ein bisschen magisch mögen.