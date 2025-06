× Diese Beauty-Styles sind im Sommer 2025 angesagt

In seiner aktuellen Trendanalyse hat Zalando die neuesten Beauty-Trends ausgemacht.

Zalando hat in seinem aktuellen Beauty in Brief Report die wichtigsten Schönheits-Trends für 2025 zusammengefasst – und eines wird schnell klar: Beauty bedeutet heute mehr als nur gutes Aussehen. Im Fokus stehen innere Balance, praktische Routinen und echte, greifbare Schönheit für den Alltag. Von minimalistischen 90er-Looks über stresslindernde Pflege bis hin zu Beauty-Biohacking – wir zeigen die spannendsten Mikrotrends des Jahres in aller Kürze.

Beauty-Trendanalyse: Das erwartet uns im Sommer und im restlichen Jahr

1. Energy Reset

Nach Jahren der digitalen Erschöpfung sehnen sich viele nach Ruhe statt Reiz. Stressmindernde Produkte und einfache, sinnliche Rituale helfen dabei, Körper und Geist wieder in Balance zu bringen.

2. Unkomplizierte Routinen

Weniger ist mehr: Die Suchanfragen nach "minimalistischer Hautpflege" auf Zalando sind um 125% gestiegen. Minimalistische 3-Schritt-Pflegen, multifunktionale Produkte und easy Hair-Styles sind ideal für alle, die wenig Zeit, aber hohe Ansprüche haben.

© ZALANDO ×

3. Hautpflege für innere Ruhe

Stress zeigt sich auch auf der Haut – beruhigende Düfte, Cortisol-senkende Pflege und entspannende Abendrituale boomen. Beauty wird zum Mittel für mentale Ausgeglichenheit.

4. Biohacking Beauty

Schönheit trifft Wissenschaft: DIY-Skincare, effektive Nachtpflege und Tools fürs Home-Spa werden wichtiger – besonders zur Unterstützung der natürlichen Regeneration im Schlaf. Auf TikTok boomt Kosmetikchemiker-Content, der Konsumenten dabei hilft selbst zu Profis zu werden.

5. Schönheitsschlaf

Der Schlaf wird zur Beautyroutine. Overnight-Masken, Kopfhautseren und beruhigende Inhaltsstoffe wie Retinol oder Aloe helfen beim nächtlichen Haut-Reset – Glow inklusive.

© ZALANDO ×

6. Beauty fürs echte Leben

Weg vom Perfektionismus, hin zu echtem Leben: Produkte, die Schweiß, UV-Strahlen und Hormonschwankungen standhalten, sind gefragt – Beauty wird alltagstauglich und authentisch.

7. Pflege für die Wechseljahre

Offener Umgang mit den Wechseljahren verändert die Branche. Hitzebeständige, feuchtigkeitsspendende Foundations und beruhigende Skincare bieten gezielte Lösungen für diese Lebensphase.

8. Makeup, das man nicht sieht

Natürliche, leichte Looks, die die eigene Schönheit hervorheben, statt sie zu verändern, sind weiterhin im Trend auf den For-You-Seiten auf Social Media. „Leichte Deckkraft“ verzeichnet auf Zalando ein Suchplus von 200%. Leichte Texturen, zarte Erdtöne und natürliche Akzente feiern die eigene Schönheit – subtil, individuell und gepflegt.

© ZALANDO ×

9. Die Schönheit der Nostalgie

Back to the 90s: Minimalismus, neutrale Töne und Retro-Looks feiern ihr Comeback. Verlässliche Beautyklassiker vermitteln Sicherheit und Stil mit zeitloser Ästhetik.

10. Wahre Ausstrahlung

Glow bekommt 2025 eine völlig neue Bedeutung und kommt von innen: Layering, Skin Cycling und koreanische Pflegeprodukte sorgen für gesunde, strahlende Haut. Ziel ist nicht Perfektion, sondern ein gepflegtes, natürliches Strahlen.