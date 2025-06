× Hochzeitsgast Make-up: Diese strahlenden Looks sind 2025 angesagt

Um das Brautpaar gebührend zu feiern, ist ein festliches Make-up als Hochzeitsgast gefragt. Celia Price, Senior Pro Artist bei Bobbi Brown, verrät ihre aktuellen Produktfavoriten und welche Looks jetzt angesagt sind.

Die Hochzeitssaison ist in vollem Gange und Sie sind auf der Suche nach dem perfekten Look? Ob als Trauzeugin, Schwester oder Freundin – als Hochzeitsgast möchten Sie natürlich umwerfend aussehen, ohne der Braut die Show zu stehlen. Wie das gelingt und welche Make-up-Trends dieses Jahr für Hochzeitsgäste hoch im Kurs stehen, verraten wir hier.

Make-up als Hochzeitsgast: 4 Trends für den perfekten Look

Trend 1: Die Rückkehr der Deckkraft

Nach Jahren des minimalistischen Make-ups rückt 2025 wieder der makellose Teint in den Fokus. Foundation mit mittlerer bis hoher Deckkraft feiert ein Comeback – nicht als Maske, sondern als perfekte Leinwand für dezentes Contouring.

Für das beste Ergebnis empfiehlt Celia Price die Weightless Skin Foundation von Bobbi Brown – ein semi-mattes Finish, das natürlich aussieht, aber Unebenheiten zuverlässig ausgleicht. Ihr Pro-Tipp: „Die Foundation mit einem Pinsel oder schwamm auftupfen und in die Haut einarbeiten. An Stellen die mehr Deckkraft brauchen einfach das Produkt aufbauen und einarbeiten.“

Trend 2: Monochrome Erdtöne

Weniger ist mehr – zumindest in Sachen Farbe. Monochrome Looks in Braun oder Grau wirken besonders stilvoll. Sie erinnern an die 90er, bleiben aber dank moderner Texturen absolut zeitgemäß.

© Bobbi Brown ×

Celia Prices Produktempfehlung: Mit dem Long-Wear Cream Shadow Stick lassen sich diese Farben spielend leicht auftragen – und halten den ganzen Tag.

Trend 3: Lippen mit Statement

Von glossy Nude bis zum satten Kirschrot – die Lippen dürfen 2025 wieder glänzen. Laut Bobbi Brown sind Glass Lips wieder angesagt, genauso wie der Lipliner-Look im Y2K-Stil.

© Bobbi Brown ×

Der Luxe Lipstick eignet sich hierfür perfekt: direkt aufgetragen für intensive Farbe, mit dem Finger getupft für ein natürliches Finish.

Trend 4: Glow mit Maß

Glow ist und bleibt Thema, aber 2025 steht subtiler Schimmer im Fokus. Celia Price betont: „Das ideale Finish für die Hochzeit ist Satin: Es schenkt einen natürlichen Glow, wirkt weder zu matt noch zu glänzend – perfekt für Fotos und langen Halt.“

Für den extra Pop, kann eine kleine Menge auf das Augenlid getupft werden. Dies öffnet den Blick und sieht auf Fotos fantastisch aus.

Das Hochzeits-Notfallset: Kleine Helfer für große Momente

Auch als Hochzeitsgast lohnt sich ein kleines Touch-up-Kit in der Handtasche – besonders bei langen Feiern mit viel Emotionen und Tanzen. „Ein Concealer und mini Puder im Notfallset helfen, Glanz zu reduzieren und kleine Make-up-Pannen schnell auszubessern“, so die Make-up-Expertin abschließend.