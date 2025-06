Sonnenschutz auffrischen trotz Make-up: Das sind die besten Produkte dafür

Mit dem Sommer kommt nicht nur die Sonne, sondern auch die alljährliche Frage: Wie frische ich meinen Sonnenschutz auf, ohne mein Make-up komplett zu ruinieren? Die gute Nachricht: Es geht! Und zwar ganz easy – mit Produkten, die genau dafür gemacht sind.

Sonnenschutz ist keine Einmalaktion am Morgen. Wer den ganzen Tag unterwegs ist – sei es in der Stadt, im Freibad oder im Straßencafé – sollte alle zwei bis drei Stunden nachlegen. Denn selbst der beste SPF verliert mit der Zeit an Wirkung, vor allem wenn geschwitzt wird. Und: Auch im Schatten oder bei bewölktem Himmel sind UV-Strahlen unterwegs! Aber jetzt mal ehrlich: Niemand hat Lust, sich über das sorgfältig aufgetragene Make-up wieder eine dicke Schicht Creme zu schmieren. Deshalb gibt’s clevere Alternativen.

1. Sonnenschutzspray – der Frischekick für zwischendurch

Transparente Sonnenschutzsprays oder -nebel sind ideal, um schnell und unkompliziert über das Make-up hinweg UV-Schutz aufzufrischen. Kein Verschmieren, kein Glanz – einfach draufsprühen, fertig!

Unsere Favoriten:

Garnier Ambre Solaire Super UV Over Make-Up Spray LSF 50 – schützt zuverlässig und lässt das Make-up in Ruhe.

– schützt zuverlässig und lässt das Make-up in Ruhe. La Roche-Posay Anthelios Invisible Face Mist LSF 50 – dermatologisch getestet, super leicht, angenehm auf der Haut.

– dermatologisch getestet, super leicht, angenehm auf der Haut. Eucerin Sun Protection Face Mist LSF 50 – perfekt für empfindliche Haut.

Tipp: Augen und Schleimhäute reagieren empfindlich – also vor dem Sprühen einfach zwei kleine Stücke Taschentuch in die Nasenlöcher stecken (ja, das ist ein echter Lifehack!) und dabei die Augen schließen.

2. Sonnenschutzpuder – Schutz & Mattierung in einem

Wer schnell glänzt oder eher zur öligen Haut neigt, wird Sonnenschutzpuder lieben. Damit frischen Sie den UV-Schutz auf und mattieren gleichzeitig – Win-win!

Unsere Empfehlungen:

Hawaiian Tropic Mineral Skin Nourishing Powder LSF 30 – leicht, duftet angenehm und passt in jede Handtasche.

– leicht, duftet angenehm und passt in jede Handtasche. Avène Sun Mineral Tinted Compact LSF 50 – mit leichter Tönung, ideal für ein wenig Extra-Deckkraft.

– mit leichter Tönung, ideal für ein wenig Extra-Deckkraft. Sunday Brush Mineral Powder LSF 50 – ein reines Mineralpuder ohne Duftstoffe, besonders hautfreundlich.

3. Transparenter Sonnenschutz – Tschüss, weiße Textur!

Sie wollen keinen Glanz, kein Puder und kein Spray? Dann sind transparente Sonnenschutz-Sticks oder -Balms die Lösung. Einfach über die Haut gleiten lassen – sie hinterlassen keinen weißen Film und greifen das Make-up nicht an.

Unsere Lieblinge:

Shiseido Clear Stick UV Protector – ultraleicht und wasserresistent, perfekt für unterwegs.

– ultraleicht und wasserresistent, perfekt für unterwegs. Clean Sun Balm von A.N.D. Beauty – schützt und pflegt gleichzeitig, ganz ohne sichtbare Rückstände.

Mit den richtigen Produkten ist das Auffrischen des Sonnenschutzes trotz Make-up kein Hexenwerk. Ob Spray, Puder oder Stick – es gibt für jede Vorliebe und jeden Hauttyp die passende Lösung.