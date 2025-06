Chinesen steigen bei Wolford AG massiv ein

Frisches Geld für Unterwäsche-Hersteller. 5,2 Mio. neue Aktien brachten Vorarlberger Textilunternehmen Wolford rund 25,1 Mio. Euro.

Das Vorarlberger Textilunternehmen Wolford hat wie angekündigt sein Grundkapital erhöht. Es beläuft sich nun auf rund 71,4 Mio. Euro. 99,9 Prozent der gut 5,2 Mio. neuen Aktien wurden der Fosun Fashion Group Wisdom SARL (FFG Wisdom) zugeschlagen und damit dem Mehrheitsaktionär Fosun Group. Angestrebt war eine Aufstockung von 46,3 Mio. auf bis zu 87,3 Mio. Euro, offenbar wurden nun nicht alle 8,5 Mio. Euro Bezugsrechte für neue Aktien eingelöst.

Chinesen halten Mehrheit an Wolford

Die Fosun International Limited ist das größte, in Privatbesitz befindliche Konglomerat der Volksrepublik China. Es hält die Mehrheit an Wolford. Fosun ist seit 2007 an der Börse in Hongkong.

Frisches Geld

Die Kapitalerhöhung bringt der seit Jahren in den roten Zahlen steckenden Wolford AG gut 25,1 Mio. Euro frisches Geld. Das Unternehmen hatte am Freitag in einer Pflichtmitteilung bekannt gegeben, dass das Grundkapital zum 12. Juni nun 71,4 Mio. beträgt und in 14.868.447 Stammaktieninhaber in Nominale von 4,80 Euro unterteilt ist. Die Erhöhung des Grundkapitals war bereits bei der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Dezember 2024 beschlossen worden, ebenso der Bezugspreis. Das Bezugsverhältnis lag bei 9:8. Demnach berechtigten neun Bezugsrechte zum Bezug von acht neuen Stammaktien.