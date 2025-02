Fast jeder 10. Österreicher beim Alpenverein

726.284 Mitglieder zählt der größte alpine Verein Österreichs - 16.000 kamen im Vorjahr dazu. Es gab auch mehr Unfälle - die meisten beim Wandern.

Die aktuelle Mitgliederstatistik des Österreichischen Alpenvereins zeigt, dass sich immer mehr Menschen für die Berge begeistern. 726.284 Mitglieder zählt der größte alpine Verein Österreichs mit Stichtag 31.12.2024 - das sind über 16.000 Menschen mehr als im Vorjahr.

Schadensfälle steigen leicht

Die mitgliederstärksten Bundesländer sind Wien, Tirol und Oberösterreich. Dass immer mehr Menschen in den Bergen Erholung suchen, schlägt sich auch in den Zahlen der weltweiten Freizeit- und Unfallversicherung des Alpenvereins nieder. 2.120 Schadensfälle wurden im Vorjahr bearbeitet. Die Schadensfälle steigen leicht, manche Sportarten werden aber sicherer.

1,5 Millionen ehrenamtliche Arbeitsstunden

“Über 726.000 Menschen sind Mitglied beim Österreichischen Alpenverein. Ohne den Einsatz von 25.000 Ehrenamtlichen , die jedes Jahr rund 1,5 Millionen ehrenamtliche Arbeitsstunden leisten, wären das Gemeinschaftsleben und der Zusammenhalt im Verein undenkbar”, betont Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabl . “Der Mitgliederzuwachs zeigt, dass einem großen Teil der Gesellschaft das Engagement des Österreichischen Alpenvereins wichtig ist. Im Bereich Bergsport mitsamt den Hütten und Wegen , als eine der bedeutendsten Organisationen im alpinen Natur- und Umweltschutz , als mitgliederstärkste Jugendorganisation des Landes und im Kulturbereich .”

Die meisten Mitglieder in Wien und Tirol

Der Österreichische Alpenverein gliedert sich in 194 Sektionen . Mit 228.128 Personen zählen die Wiener Sektionen die meisten Mitglieder. An zweiter Stelle steht Tirol mit 108.784 Mitgliedern, gefolgt von Oberösterreich (85.237 Mitglieder). Als Gründe für den Vereinsbeitritt werden von den Mitgliedern die Ermäßigungen auf Alpenvereinshütten und in Kletterhallen, das Versicherungsangebot sowie die Veranstaltungen und Tourenangebote häufig genannt, heißt es vom Alpenverein.

Größte Jugendorganisation Österreichs

28,2 Prozent der Alpenvereinsmitglieder sind jünger als 30 Jahre, sie gehören damit der Alpenvereinsjugend an. Somit ist der Alpenverein nicht nur der größte alpine Verein , sondern auch die mitgliederstärkste Jugendorganisation Österreichs .

Das Durchschnittsalter im Verein beträgt 43 Jahre. Der Frauenanteil im Alpenverein liegt bei 45,48 Prozent und steigt seit Jahren kontinuierlich.

Weltweite Freizeit-und Unfallversicherung

“Vor allem die Versicherungsleistungen sind ein starker Beweggrund für eine Mitgliedschaft im Alpenverein”, erläutert Generalsekretär Clemens Matt und verweist auf die weltweite Freizeit-und Unfallversicherung des Alpenvereins.

Unfallstatistik: Die meisten Schadensfälle beim Wandern

Die Zahlen gewähren einen detaillierten Einblick in das Unfallgeschehen in den Bergen. So zeigt die Unfallstatistik 2024, dass die meisten Unfälle beim Wandern passierten (42 Prozent aller Schadensfälle), gefolgt vom Pistenskifahren (27 Prozent) und vom Skitourengehen (12 Prozent). Das Mountainbiken machte einen Anteil von 7 Prozent aus.*

2.120 Schadensfälle im In- und Ausland wurden im Vorjahr bei der Versicherung gemeldet (im Vergleich zum Jahr 2023: 2.045, 2022: 2.035; 2021: 1.395, 2020: 1.452 Fälle). In Relation zum Mitgliederzuwachs bedeutet dies einen leichten Anstieg der Schadensfälle.

75 Prozent der Unfallopfer mussten eine Bergung in Anspruch nehmen. Fast 22 Prozent der Verletzten waren zwischen 30 und 39 Jahre alt - diese Altersgruppe ist somit am stärksten vertreten, gefolgt von den 40- bis 49-Jährigen (17 Prozent) und den 50- bis 59-Jährigen (16 Prozent). 56 Prozent der Verunfallten waren Männer.

Sicherheit beim Klettern steigt

Beim Klettern sind die Unfallmeldungen an die Versicherung im Verhältnis zur Gesamtanzahl aller Unfälle stark gesunken. 2014 machte der Anteil der Kletterunfälle noch 14 Prozent aus, 2024 waren es mit 9,4 Prozent deutlich weniger Schadensfälle als noch vor zehn Jahren.* Ein Trend, den der Alpenverein der gelungenen Sicherheitsarbeit zuschreibt:

“Die Menschen sicher an den Bergsport heranzuführen, ist uns ein Herzensanliegen", sagt Generalsekretär Clemens Matt . “Diese positive Entwicklung im Klettersport bestärkt den Alpenverein darin, mit seiner Bildungs- und Präventionsarbeit auf dem richtigen Weg zu sein.”