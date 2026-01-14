Alles zu oe24VIP
Glorit verstärkt Führungsteam: Andreas Mahrer übernimmt strategischen Einkauf
Glorit verstärkt Führungsteam: Andreas Mahrer übernimmt strategischen Einkauf

14.01.26, 08:53
Der Premiumbauträger Glorit baut sein Führungsteam weiter aus: Mit Andreas Mahrer übernimmt ein erfahrener Branchenexperte die Leitung des strategischen Einkaufs. Ziel ist es, die Beschaffungsprozesse weiter zu professionalisieren und nachhaltiges Bauen im Großraum Wien konsequent voranzutreiben.

Glorit setzt einen weiteren wichtigen Schritt in der strategischen Unternehmensentwicklung: Andreas Mahrer übernimmt ab sofort die Leitung des strategischen Einkaufs. Der 54-jährige gebürtige Kremser bringt umfassende Erfahrung aus der österreichischen Bauwirtschaft sowie tiefgehendes Know-how im Bereich Beschaffung und Einkauf mit. Mahrer studierte Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien. Nach seinem Studium startete er seine Karriere in der Bauindustrie und war über 15 Jahre im Einkauf der PORR-Gruppe tätig. Zuletzt arbeitete er bei der HABAU Group als Projekteinkäufer Tiefbau Ost, wo er maßgeblich an der Weiterentwicklung nachhaltiger und effizienter Beschaffungsstrategien beteiligt war.

Glorit setzt auf Qualität, Partnerschaft und strategischen Einkauf  
„Mit Andreas Mahrer gewinnen wir einen erfahrenen Experten, der unser Verständnis von Qualität und Partnerschaft im Einkauf perfekt teilt“, betont Patrick Kloihofer, Geschäftsführer von Glorit. „Seine breite Branchenerfahrung und sein strategischer Blick werden wesentlich dazu beitragen, unsere Prozesse weiter zu professionalisieren und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern langfristig zu stärken.“
Der strategische Einkauf spielt für Glorit eine zentrale Rolle, um hochwertige Bauprojekte effizient, nachhaltig und wirtschaftlich umzusetzen. Die neue Führungsposition unterstreicht die Bedeutung dieses Bereichs für den Premiumbauträger.

Fokus auf nachhaltiges und effizientes Bauen im Großraum Wien
Auch Andreas Mahrer blickt motiviert auf seine neue Aufgabe: „Glorit steht für Innovation, Qualität und nachhaltiges Bauen – Werte, mit denen ich mich voll identifiziere. Mein Ziel ist es, die Einkaufsprozesse weiter zu optimieren und so die Basis für noch effizientere und ressourcenschonendere Bauprojekte zu schaffen.“
Mit der personellen Verstärkung im Führungsteam bekräftigt Glorit einmal mehr seinen Anspruch, als führender Premiumbauträger im Großraum Wien Maßstäbe in Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit zu setzen. www.glorit.at

