STC Development: Rohbau von ODO25 in Wien-Ottakring im Zeitplan

Beim Wohnbauprojekt ODO25 in der Odoakergasse im 16. Wiener Gemeindebezirk wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Die Baumeisterarbeiten sind bereits weit fortgeschritten und haben das Dachgeschoß erreicht.

Damit nähert sich der Rohbau seiner finalen Phase und das Projekt liegt weiterhin im geplanten Zeitrahmen. Das Projekt wird von der STC Immobiliengruppe realisiert und umfasst insgesamt 61 hochwertige Mietwohnungen. Ergänzt wird das Wohnangebot durch ein sogenanntes Hofhaus, das flexibel als Büro-, Gewerbe- oder Atelierfläche genutzt werden kann. Ziel ist es, sowohl zeitgemäßen Wohnraum als auch multifunktionale Flächen für unterschiedliche Nutzungen zu schaffen.

Vielfältige Wohnformen und nachhaltige Technik

Das Wohnungsspektrum reicht von intelligent geplanten 1,5- bis 3-Zimmer-Wohnungen bis hin zu großzügigen Dachgeschoß-Maisonetten mit privaten Terrassen. Sämtliche Einheiten sind mit modernen Einbauküchen ausgestattet und erfüllen hohe Anforderungen an Komfort und Funktionalität. Besonderes Augenmerk wurde zudem auf ein nachhaltiges Energiekonzept gelegt: Die Kombination aus Geothermie und Wärmepumpe ermöglicht ein energieeffizientes sowie kostenschonendes Heizen und Temperieren der Wohnräume.

Effiziente Bauweise und starke Partnerschaft

Der zügige Baufortschritt ist das Ergebnis einer engen Koordination aller Projektbeteiligten sowie einer modernen Bauweise. Durch den Einsatz vorinstallierter Wand- und Deckenelemente konnte der Bauablauf optimiert und eine hohe Präzision in der Ausführung erreicht werden. Die Hochbauarbeiten werden in Zusammenarbeit mit der ausführenden Baupartnerin STRABAG umgesetzt.

Mit dem Abschluss des Rohbaus werden nun die nächsten Bauphasen vorbereitet. Der Fokus liegt nun auf dem raschen Innenausbau, die Fertigstellung des Projekts ist für Mitte 2026 geplant.

Auf www.stc-dev.com

finden Sie weitere Infos.