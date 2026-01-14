Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 34.200 aktien up +0.15% Andritz AG 69.60 aktien down -0.22% BAWAG Group AG 130.10 aktien down -0.46% CA Immobilien Anlagen AG 24.760 aktien up +1.06% CPI Europe AG 16.010 aktien up +0.44% DO & CO Aktiengesellschaft 209.50 aktien down -0.71% EVN AG 27.800 aktien down -0.89% Erste Group Bank AG 105.00 aktien up +0.96% Lenzing AG 24.600 aktien up +2.07% OMV AG 49.360 aktien up +0.41% Oesterreichische Post AG 32.400 aktien up +0.47% PORR AG 32.700 aktien down -0.46% Raiffeisen Bank Internat. AG 36.760 aktien down -4.22% SBO AG 32.350 aktien down -1.22% STRABAG SE 82.60 aktien up +0.12% UNIQA Insurance Group AG 15.420 aktien down -1.53% VERBUND AG Kat. A 62.45 aktien down -1.34% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.10 aktien down -3.13% Wienerberger AG 28.800 aktien down -3.23% voestalpine AG 39.940 aktien down -0.15%
  1. oe24.at
  2. Business

Immobilien

STC Development: Rohbau von ODO25 in Wien-Ottakring im Zeitplan

14.01.26, 08:43
Teilen

Beim Wohnbauprojekt ODO25 in der Odoakergasse im 16. Wiener Gemeindebezirk wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Die Baumeisterarbeiten sind bereits weit fortgeschritten und haben das Dachgeschoß erreicht.

Damit nähert sich der Rohbau seiner finalen Phase und das Projekt liegt weiterhin im geplanten Zeitrahmen. Das Projekt wird von der STC Immobiliengruppe realisiert und umfasst insgesamt 61 hochwertige Mietwohnungen. Ergänzt wird das Wohnangebot durch ein sogenanntes Hofhaus, das flexibel als Büro-, Gewerbe- oder Atelierfläche genutzt werden kann. Ziel ist es, sowohl zeitgemäßen Wohnraum als auch multifunktionale Flächen für unterschiedliche Nutzungen zu schaffen.

Vielfältige Wohnformen und nachhaltige Technik 
Das Wohnungsspektrum reicht von intelligent geplanten 1,5- bis 3-Zimmer-Wohnungen bis hin zu großzügigen Dachgeschoß-Maisonetten mit privaten Terrassen. Sämtliche Einheiten sind mit modernen Einbauküchen ausgestattet und erfüllen hohe Anforderungen an Komfort und Funktionalität. Besonderes Augenmerk wurde zudem auf ein nachhaltiges Energiekonzept gelegt: Die Kombination aus Geothermie und Wärmepumpe ermöglicht ein energieeffizientes sowie kostenschonendes Heizen und Temperieren der Wohnräume.

Effiziente Bauweise und starke Partnerschaft 
Der zügige Baufortschritt ist das Ergebnis einer engen Koordination aller Projektbeteiligten sowie einer modernen Bauweise. Durch den Einsatz vorinstallierter Wand- und Deckenelemente konnte der Bauablauf optimiert und eine hohe Präzision in der Ausführung erreicht werden. Die Hochbauarbeiten werden in Zusammenarbeit mit der ausführenden Baupartnerin STRABAG umgesetzt.

Mit dem Abschluss des Rohbaus werden nun die nächsten Bauphasen vorbereitet. Der Fokus liegt nun auf dem raschen Innenausbau, die Fertigstellung des Projekts ist für Mitte 2026 geplant. 

Auf www.stc-dev.com

finden Sie weitere Infos.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden