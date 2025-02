Neymar bei Comeback wie Nationalheld gefeiert

Neymar hat ein wenig spektakuläres Comeback beim FC Santos gegeben.

An seinem 33. Geburtstag wurde der Stürmerstar beim 1:1 gegen Botafogo am Mittwoch (Ortszeit) vor Anpfiff umjubelt, ehe er zur Pause auch ins Spiel kam. Luft nach oben war noch gehörig vorhanden. "Ich brauche mehr Spielzeit, mehr Spiele. Ich bin nicht bei 100 Prozent, aber ich habe nicht erwartet, so viel zu laufen wie heute Abend", sagte Neymar selbst über seine Vorstellung.

Der einstige Weltstar war bei Al-Hilal in Saudi-Arabien aussortiert worden. Ein Kreuzbandriss im linken Knie und anschließend eine erneute Pause wegen Oberschenkelbeschwerden trugen ihren Teil dazu bei. Santos holte den verlorenen Sohn zurück. Für den Verein hatte Neymar bereits von 2009 bis 2013 gespielt und in 220 Spielen insgesamt 134 Tore erzielt, ehe er zum FC Barcelona nach Europa übersiedelte.

Der trickreiche Angreifer, dem Kritiker einen Hang zu unnötigen Kunsteinlagen und Provokationen vorwerfen, spielte seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien im August 2023 nur siebenmal für Al-Hilal und erzielte ein Tor. Für Brasilien lief Neymar bisher 128 Mal ein.