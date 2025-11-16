Apple-Knaller: Wird Tim Cook als CEO ausgewechselt?

Der mächtigste Konzern der Welt, Apple, bereitet offenbar die Ablöse von Tim Cook an der Konzernspitze vor. Der Wechsel an der Chefetage könnte schon in einigen Wochen über die Bühne gehen!

Es wäre das Ende einer Ära. Seit August 2011 lenkt Tim Cook die Geschicke des iPhone-Konzerns. Doch jetzt berichtet die angesehene "Financial Times", dass der Aufsichtsrat und die Top-Manager von Apple die Nachfolgeplanungen "kürzlich intensiviert" hätten. Cook soll "schon nächstes Jahr" die Zügel aus der Hand geben.

Noch ist nichts fixiert

Allerdings gibt es einen wichtigen Vorbehalt: Wie das Blatt warnt, seien noch keine endgültigen Entscheidungen gefallen und der Zeitplan könnte sich noch verschieben. Ein Sprecher von Apple wollte den Bericht nicht kommentieren.

Cook wurde in diesem Jahr 65 Jahre alt – in den USA ein klassisches Rentenalter. Bisher hat der CEO jedoch noch keine öffentlichen Pläne für seinen Rücktritt bekannt gegeben. Unter seiner Führung wurde Apple zum ersten Unternehmen mit einer Börsenbewertung von drei Billionen Dollar.

Dieser Mann ist der heiße Anwärter

John Ternus, bisher Apple Senior Vice President "Hardware Engineering" © apple

Die große Frage: Wer folgt auf das Ausnahmetalent? Als heißester Kandidat für die Nachfolge gilt seit langem John Ternus, Apples Senior Vice President of Hardware Engineering. Ternus, der 2001 zu Apple kam, ist mit 50 Jahren einer der jüngeren Top-Manager des Konzerns und könnte somit eine lange Amtszeit als CEO vor sich haben. Er ist für die Entwicklung aller Hardware-Produkte, vom iPhone bis zum Mac, verantwortlich und gilt als ausgewiesener Fachmann und beliebter Manager.

Kein Grund: Schlechte Performance

Eines betont der Bericht ausdrücklich: Die Nachfolgepläne stehen in keiner Verbindung zur aktuellen Geschäftslage von Apple. Ganz im Gegenteil! Das Unternehmen meldete im September-Quartal Rekordeinnahmen und erwartet für das laufende Dezember-Quartal sogar das beste Quartal der Unternehmensgeschichte. Auch der Aktienkurs kratzt an den Allzeit-Hochs.

Was wird aus Tim Cook?

Selbst wenn Cook als CEO zurücktritt, heißt das nicht, dass er Apple ganz den Rücken kehrt. Der einflussreiche Tech-Blogger John Gruber von "Daring Fireball" spekuliert, dass Cook den Posten des Executive Chairman im Aufsichtsrat des Konzerns übernehmen könnte. In dieser Rolle würde er das Unternehmen weiterhin maßgeblich mitprägen.

Eines ist sicher: Die Tech-Welt hält den Atem an. Ein Wechsel an der Spitze von Apple wäre eine Zeitenwende.