Meta pumpt Milliarden in KI – Gewinn steigt um 35%

Facebook und Instagram setzen verstärkt auf künstliche Intelligenz, um Nutzer länger zu binden und Werbung gezielter zu platzieren. Meta-Chef Mark Zuckerberg kündigte an, die Investitionen in KI massiv auszuweiten – auf bis zu 72 Milliarden Dollar in diesem Jahr.

Der Facebook-Konzern Meta treibt die Entwicklung künstlicher Intelligenz mit Hochdruck voran. Dank KI-basierter Empfehlungssysteme stieg die Nutzungsdauer auf Facebook um 7%, auf Instagram um 6%. Der Meta-Quartalsgewinn sprang um 35% auf 16,6 Mrd. Dollar, der Umsatz auf 42,3 Mrd. Dollar (+16%). Milliarden in KI gepumpt CEO Mark Zuckerberg kündigte an, die Investitionen in Rechenzentren und KI-Technologien auf bis zu 72 Milliarden Dollar zu erhöhen – ein klares Signal, dass Meta im Wettlauf mit OpenAI, Google und Elon Musks xAI die Führung übernehmen will. Zuckerbergs ehrgeizige Ziele Neben Chatbots und personalisierten Inhalten setzt der Konzern auf zukunftsweisende Hardware wie KI-fähige Ray-Ban-Brillen, die als Schnittstelle zwischen Nutzer und künstlicher Intelligenz dienen sollen. Ray-Ban-Brillen mit Kamera und Lautsprechern sollen zur KI-Schnittstelle werden: "Sie sehen und hören, was der Nutzer tut."

Verluste im VR-Bereich (Reality Labs: 4,2 Mrd. Dollar Minus) nimmt Meta in Kauf. Trotz hoher Verluste im VR-Bereich bleibt Meta optimistisch: Die jüngsten Gewinnsprünge zeigen, dass die KI-Strategie aufgeht – auch wenn Handelskonflikte und Werbeeinbußen Herausforderungen bleiben.