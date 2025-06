Sony-Chef spricht erstmals über PlayStation 6

Teenies (13 und 16) schlugen mit Nothammer vier Auslagen ein Noch lange nicht bewältigt ist das Thema eskalierender Kinder- und Teeniekriminalität: So gingen in Wien wieder zwei amtsbekannte junge Delinquenten ins Netz, die in einer Nacht in vier Geschäfte einbrachen. Eine zweite Bande räumte Postfächer leer.