Jeder Vierte hat sein Konto überzogen

Auch die Nachfrage nach Konsum-Krediten ist trotz höherer Zinsen um ein Drittel gestiegen.

Pleite. Trotz Horror-Zinsen von bis zu 14 % bei Überziehungen rutschen immer mehr Österreicher am Konto ins Minus. Vor zwei Jahren war es noch jeder Sechste, der überzogen hat, jetzt ist es schon jeder Vierte (24 %), so eine Umfrage des Tarifvergleich-Portals durchblicker (1.250 Interviews). Gleichzeitig ist auch die Zahl der Konsumkredite in diesem Zeitraum um ein Drittel gestiegen.

„Das Girokonto ist als Zahlungsverkehrsprodukt gedacht und weder dazu vorgesehen, sich dauerhaft Geld von der Bank auszuleihen, noch sinnvoll, um nennenswerte Beträge zu sparen. Im Vergleich zum Kredit zahlt man mit einem ständig überzogenen Konto empfindlich mehr und bekommt umgekehrt im Vergleich zum Sparkonto praktisch keine Zinsen für sein Kontoguthaben“, sagt Martin Spona, Finanz-Experte bei durchblicker.

Warnung der Studienautoren von durchblicker: "Bei Gratis-Konten betragen die Überziehungszinsen mittlerweile zwischen 12 und 14 Prozent. Premium-Girokonten liegen oft deutlich darunter, im günstigsten Fall bei rund 7 Prozent, verrechnen jedoch teils beträchtliche Kontoführungsgebühren."