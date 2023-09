Geld macht doch glücklich - das zeigt eine neue Studie. Die Frage ist nur wie viel wir brauchen?

Es ist eine faszinierende Untersuchung: Wie viel Geld brauchen wir wirklich um glücklich zu sein. 173 Länder und 518 Städte weltweit haben Studenten der Purdue University (USA, Indiana) untersucht.

Überraschend: Das höchste Einkommen braucht man im Iran um glücklich zu sein. Es sind 223.250 Euro pro Jahr. In Österreich "kostet" das Glück 80.300 Euro. Am wenigsten braucht man in Sierra Leone: 8.064 Euro. Laut Purdue-Studie sind das die Summen, ab dem ein zusätzliches Einkommen keine Steigerung der Zufriedenheit bringt.

Land Summe/Euro Iran 223.250 Jemen 160.330 Australien 112.870 Zimbabwe 110.220 Norwegen 109.640 Schweiz 107.800 Israel 104.780 USA 97.790 Österreich 80.300

In der Auswertung wurden auch fünf Städte in Österreich im Detail analysiert. Auffällig: In Wien ist man scheinbar mit der geringsten Summe glücklich (75.190 Euro pro Jahr). Am meisten braucht man im Westen.. In Innsbruck sind es 84.800 Euro.

Stadt Summe/Euro Innsbruck 84.800 Graz 82.850 Salzburg 81.640 Linz 81.150 Wien 75.190

Schönheitsfehler der Studie: Die meisten von uns sind wohl nicht glücklich - zumindest finanziell. Denn: Der Durchschnitt aller Löhne von "unselbstständigen Beschäftigten" in Österreich beträgt laut Statistik Austria 36.283 Euro pro Jahr - das ist der Bruttolohn, die Steuer muss also noch abgezogen werden. Uns fehlen also noch 121 %!