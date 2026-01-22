Große Demo: IT-Branche vor 5. Verhandlungsrunde

Gehaltsstreit in der IT-Branche. Die Gewerkschaft GPA erhöht Druck vor fünfter Verhandlungsrunde. Tausende protestierten am Donnerstag in Wien.

Tausende Beschäftigte der IT-Branche folgten am Donnerstag dem Aufruf der Gewerkschaft GPA, vor der Wirtschaftskammer (WKO) in Wien für einen fairen Gehaltsabschluss zu demonstrieren und ein Ende der Blockadehaltung der Arbeitgeber einzufordern.

90.000 Beschäftigte in der IT

„Vier Verhandlungsrunden ohne ein Angebot für die IST-Gehaltssumme: Das ist absolut inakzeptabel!“, poltert Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA. „Die Blockadehaltung der Arbeitgebervertretung" verhindere einen Kollektivvertragsabschluss.

Am Freitag 5. Runde im Poker

"Wir erwarten uns in der Verhandlungsrunde am Freitag ein ernsthaftes Angebot, das unsere Leistung als Beschäftigte in der IT anerkennt!“, so die Gewerkschafterin im Zuge der Kundgebung. Derzeit bieten die Arbeitgeber lediglich eine Erhöhung von 1,9% auf die Mindestgehälter, eine Erhöhung der IST-Gehaltssumme schließt man aus.

Tausende Beschäftigte demonstrierten für fairen Gehaltsabschluss ©Tizian Rupp/Gewerkschaft GPA

Das Mindestgehalt in der IT liegt für Berufseinsteiger aktuell bei 2.349 Euro.

Bezüglich der Durchschnittsgehälter weist die Sozialversicherung leider nur Zahlen für den Gesamtbereich „Information und Kommunikation“ aus. Hier liegt der Durchschnitt bei 4.290 Euro, aber ist dementsprechend kein präziser Wert nur für die IT-Branche.

Insgesamt betrifft der KV rund 90.000 Beschäftigte in Österreich.

„Kein Angebot für die IST-Gehälter zu machen ist unverantwortlich! Gerade in Zeiten hoher Preise und in einer Branche, die besser durch die Krise gekommen ist als die Gesamtwirtschaft. Und besonders gegenüber 90.000 Beschäftigten, die diese Branche am Laufen halten!“, so Steiner im Zuge der Kundgebung. „Wir alle verlangen Fair Play durch Fair Pay! Genau deshalb stehen wir heute hier“, führte Steiner weiter aus.