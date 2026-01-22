Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 40.050 aktien up +4.3% Andritz AG 71.90 aktien up +2.35% BAWAG Group AG 139.50 aktien up +2.2% CA Immobilien Anlagen AG 24.580 aktien up +1.4% CPI Europe AG 15.800 aktien up +1.74% DO & CO Aktiengesellschaft 207.50 aktien up +4.69% EVN AG 28.250 aktien up +1.44% Erste Group Bank AG 107.40 aktien up +2.87% Lenzing AG 25.500 aktien up +3.24% OMV AG 49.460 aktien up +0.94% Oesterreichische Post AG 32.850 aktien up +1.86% PORR AG 33.900 aktien up +5.77% Raiffeisen Bank Internat. AG 39.300 aktien up +5.7% SBO AG 32.400 aktien up +4.01% STRABAG SE 82.00 aktien up +3.93% UNIQA Insurance Group AG 15.520 aktien up +2.11% VERBUND AG Kat. A 62.20 aktien up +1.97% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.50 aktien up +2.02% Wienerberger AG 28.620 aktien up +2.43% voestalpine AG 39.820 aktien up +1.17%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Medien
Kopie von Tausende Beschäftigte demonstrierten für fairen Gehaltsabschluss
© ©Tizian Rupp/Gewerkschaft GPA

Protest in Wien

Große Demo: IT-Branche vor 5. Verhandlungsrunde

22.01.26, 15:02
Teilen

Gehaltsstreit in der IT-Branche. Die Gewerkschaft GPA erhöht Druck vor fünfter Verhandlungsrunde. Tausende protestierten am Donnerstag in Wien.

Tausende Beschäftigte der IT-Branche folgten am Donnerstag dem Aufruf der Gewerkschaft GPA, vor der Wirtschaftskammer (WKO) in Wien für einen fairen Gehaltsabschluss zu demonstrieren und ein Ende der Blockadehaltung der Arbeitgeber einzufordern.

90.000 Beschäftigte in der IT

„Vier Verhandlungsrunden ohne ein Angebot für die IST-Gehaltssumme: Das ist absolut inakzeptabel!“, poltert Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA. „Die Blockadehaltung der Arbeitgebervertretung" verhindere einen Kollektivvertragsabschluss.

Am Freitag 5. Runde im Poker

"Wir erwarten uns in der Verhandlungsrunde am Freitag  ein ernsthaftes Angebot, das unsere Leistung als Beschäftigte in der IT anerkennt!“, so die Gewerkschafterin im Zuge der Kundgebung. Derzeit bieten die Arbeitgeber lediglich eine Erhöhung von 1,9% auf die Mindestgehälter, eine Erhöhung der IST-Gehaltssumme schließt man aus.

Tausende Beschäftigte demonstrierten für fairen Gehaltsabschluss

Tausende Beschäftigte demonstrierten für fairen Gehaltsabschluss 

©Tizian Rupp/Gewerkschaft GPA
  • Das Mindestgehalt in der IT liegt für Berufseinsteiger aktuell bei 2.349 Euro.
  • Bezüglich der Durchschnittsgehälter weist die Sozialversicherung leider nur Zahlen für den Gesamtbereich „Information und Kommunikation“ aus. Hier liegt der Durchschnitt bei 4.290 Euro, aber ist dementsprechend kein präziser Wert nur für die IT-Branche.
  • Insgesamt betrifft der KV rund 90.000 Beschäftigte in Österreich.

„Kein Angebot für die IST-Gehälter zu machen ist unverantwortlich! Gerade in Zeiten hoher Preise und in einer Branche, die besser durch die Krise gekommen ist als die Gesamtwirtschaft. Und besonders gegenüber 90.000 Beschäftigten, die diese Branche am Laufen halten!“, so Steiner im Zuge der Kundgebung. „Wir alle verlangen Fair Play durch Fair Pay! Genau deshalb stehen wir heute hier“, führte Steiner weiter aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden