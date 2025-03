Jetzt werden neue Bonuszahlungen ausbezahlt

Angesichts steigender Strompreise werden in Österreich neue Entlastungsmaßnahmen eingeführt. Noch im März erhalten Haushalte in Wels und Wien finanzielle Unterstützung in Form eines 100-Euro-Zuschusses.

So können etwa Haushalte in Wels ab dem 10. März 2025 einen einmaligen Stromkostenzuschuss von 100 Euro beantragen. Sozialhilfeempfänger erhalten die Auszahlung automatisch. Die Einkommensgrenzen für den Zuschuss liegen bei 1.950 Euro netto für Ein-Personen-Haushalte und 2.800 Euro für Mehr-Personen-Haushalte, wobei pro Kind im Haushalt 120 Euro zusätzlich angerechnet werden. Die Antragsfrist endet am 30. April 2025. Voraussetzung ist ein Hauptwohnsitz in Wels seit mindestens November 2024, wie das Onlineportal "finanz.at" berichtet. Anträge können online unter www.wels.at/sozialfoerderungen gestellt werden.

100-Euro-Ausgleichsbonus in Wien

Auch in Wien wird ein 100-Euro-Ausgleichsbonus ausgezahlt. Ab dem 17. März 2025 können Anspruchsberechtigte die Unterstützung über die Wien Energie beantragen. Voraussetzung ist eine Befreiung von der ORF-Haushaltsabgabe, die unter anderem Bezieher der Ausgleichszulage betrifft. Etwa 130.000 Menschen sollen von dieser Maßnahme profitieren. Anträge können online oder in den Servicezentren Spittelau, Erdberg und Guntramsdorf eingereicht werden. Benötigt werden Name, Kundennummer bei Wien Energie und der Nachweis der ORF-Gebührenbefreiung.

Diese Maßnahmen sollen einkommensschwache Haushalte in Zeiten hoher Energiekosten finanziell entlasten.