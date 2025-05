Job-Bewerberin will 1.500 Euro (!) für Vorstellungsgespräch

Für ihren Aufwand will eine Job-Bewerberin eine saftige Entlohnung.

Niki Stadler, CEO von PROPCORN AI, ist fassungslos und wendet sich mit einem kuriosen Fall an die LinkedIn-Community. „Liebe Community, ich möchte was mit euch teilen, was mich zum Nachdenken bringt, wie Arbeitnehmer sich heutzutage verhalten“, beginnt Stadler sein Video.

"Vogel abgeschossen"

Seine Firma hat eine Stelle im Marketing ausgeschrieben und dafür auch viele tolle Bewerbungen erhalten. „Aber eine Bewerberin hat wirklich den Vogel abgeschossen“, so der CEO weiter. „Nach mehreren Interviews für unsere offene Marketing-Stelle und konkreten Aufgaben zur Bewertung der Kandidaten kam nach unserer netten Absage plötzlich eine Rechnung von 1.500 Euro“, schildert Stadler den Fall. Die Bewerberin wollte entlohnt werden für den Aufwand, den sie hatte.

„So etwas hab ich noch nie gesehen oder gehört“, zeigt sich Stadler fassungslos. „In welcher Welt leben wir mittlerweile, dass jemand bei einer Bewerbung bezahlt werden möchte? In Zeiten von 35-Stunden-Wochen etc. sind wir wirklich auf dem falschen Weg“, so der CEO.

Stadler wendet sich dann an die Community: „Ist das die neue Arbeitswelt oder einfach nur Dreistigkeit? Bin ich zu altmodisch oder ist das wirklich ein Trend?“