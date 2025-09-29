Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 22.000 aktien down -1.79% Andritz AG 59.65 aktien down -1% BAWAG Group AG 111.90 aktien up +0.09% CA Immobilien Anlagen AG 22.900 aktien up +1.69% CPI Europe AG 18.600 aktien up +0.05% DO & CO Aktiengesellschaft 222.50 aktien equal +0% EVN AG 23.550 aktien up +0.43% Erste Group Bank AG 85.25 aktien up +1.67% Lenzing AG 25.350 aktien down -4.52% OMV AG 46.440 aktien up +1.18% Oesterreichische Post AG 29.300 aktien down -0.17% PORR AG 28.700 aktien up +0.7% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.500 aktien up +1.17% SBO AG 27.050 aktien down -0.55% STRABAG SE 77.70 aktien up +2.37% UNIQA Insurance Group AG 12.600 aktien up +0.96% VERBUND AG Kat. A 60.80 aktien down -0.73% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.400 aktien up +2.09% Wienerberger AG 26.880 aktien down -5.15% voestalpine AG 30.000 aktien up +3.31%
  1. oe24.at
  2. Business
Jobs in Gefahr: AUA-Mutter Lufthansa streicht 4.000 Stellen
© Getty

Radikaler Sparkurs

Jobs in Gefahr: AUA-Mutter Lufthansa streicht 4.000 Stellen

29.09.25, 07:53
Teilen

Die AUA-Mutter Lufthansa will bis zum Jahr 2030 in der Verwaltung 4.000 Stellen einsparen. 

Die Prozesse sollen digitalisiert, automatisiert und gebündelt werden, teilt das Unternehmen zum Kapitalmarkttag in München mit. Es konkretisierte damit unbestätigte Berichte aus der Vorwoche. Zudem werden die mittelfristigen Finanzziele hochgesetzt.

Europas größtes Luftverkehrsunternehmen mit zuletzt rund 103.000 Beschäftigten will künftig einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 8 bis 10 Prozent des Umsatzes erreichen. Bisher galt die Zielmarke von 8 Prozent. Für das laufende Jahr hat sich das Management optimistisch gezeigt. Der operative Gewinn vor Sonderposten (bereinigtes Ebit) soll den Vorjahreswert von 1,6 Milliarden Euro wie geplant deutlich übertreffen.

Zentrale Steuerung

Für lukrativere Geschäfte sollen die verschiedenen Fluggesellschaften des Konzerns enger zusammengefasst und zentral gesteuert werden. Neben der kriselnden Kernmarke Lufthansa betreibt das Unternehmen die Airlines Swiss, Austrian, Brussels Airlines und ist Minderheiteneigner der italienischen Ita. Die Direktfluggesellschaft Eurowings werde ebenso gestärkt wie die Logistik und das Wartungsgeschäft, das sich im Wachstumsfeld Verteidigung etablieren soll.

Ziel aller Maßnahmen sei es, das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen und nachhaltig attraktive Renditen für die Aktionäre zu erzielen. Die Aktionäre könnten weiterhin mit einer Dividende in Höhe von 20 bis 40 Prozent des Konzerngewinns rechnen.

Kommt der nächste Pilotenstreik?

Zunächst muss sich das Management aber auch noch mit einem drohenden Streik der Piloten beschäftigen. An diesem Dienstag (30.9.) endet die Urabstimmung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Sie hat ihre Mitglieder bei der Lufthansa Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo aufgerufen, über einen Arbeitskampf zu entscheiden. Streitpunkt sind die Betriebsrenten. Lufthansa hatte die Forderungen als unbezahlbar abgelehnt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden