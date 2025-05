Jonas am Feld: Wohntraum am  Badeteich in Wien 22

BWSG vergibt Eigentumswohnungen: Die Wohnhausanlage Jonas am Feld besteht aus insgesamt 148 frei finanzierten Eigentumswohnungen mit 73 Tiefgaragen-Parkplätzen.

Jonas am Feld – die perfekt geplante und ideal gelegene Wohnanlage am Anni-Haider-Weg 9 + 11 sowie am Maria-Emhart-Weg 14 befindet sich nur wenige Gehminuten vom Hirschstettner Badesee entfernt – hier fühlt man sich jeden Tag wie im Urlaub. Das BWSG-Wohnprojekt, das sich im besonders attraktiven Stadtquartier Berresgasse befindet, punktet neben viel Grünraum mit Liegewiesen und Spielplätzen auch mit guter Infrastruktur: Die Innenstadt ist mit dem Auto in rund 20 Minuten erreichbar, während Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln etwa 30 Minuten benötigen.

Alles ganz nah: Urbanes Leben mit KomfortFamilienorientiert. Für den täglichen Bedarf ist bestens gesorgt: In unmittelbarer Umgebung finden Sie Einkaufsmöglichkeiten, eine Apotheke sowie verschiedene Gastronomiebetriebe. Direkt angrenzend befindet sich der Bildungscampus Berresgasse, der ein breites Bildungsangebot vom Kindergarten bis zur Mittelschule für Ihre Kinder bereithält.Aktuell verfügbar sind unterschiedlich große Wohnungen mit ein bis vier Zimmern. Darunter befindet sich etwa eine Erdgeschoßwohnung mit drei Zimmern (68,11 m2) plus Garten (88,53 m2). Der Kaufpreis beträgt 361.931 Euro. Im zweiten Obergeschoß kann man noch eine 50,93 m2 große Zwei-Zimmer-Wohnung mit 5,44 m2 Balkon für 308.130 Euro erwerben. Zur Ausstattung gehören Parkett, Fliesen, Kunststofffenster und Sonnenschutz. Info: www.bwsg.at