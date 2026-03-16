Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 52.00 aktien up +3.17% Andritz AG 62.80 aktien down -0.32% BAWAG Group AG 120.10 aktien up +1.35% CA Immobilien Anlagen AG 24.860 aktien up +1.14% CPI Europe AG 15.790 aktien up +0.83% DO & CO Aktiengesellschaft 172.00 aktien down -1.26% EVN AG 27.750 aktien down -1.07% Erste Group Bank AG 91.15 aktien down -0.33% Lenzing AG 22.000 aktien down -0.23% OMV AG 59.45 aktien up +1.11% Oesterreichische Post AG 33.050 aktien down -1.49% PORR AG 35.750 aktien down -1.11% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.040 aktien equal +0% SBO AG 35.900 aktien down -0.42% STRABAG SE 86.40 aktien down -0.35% UNIQA Insurance Group AG 14.720 aktien down -1.87% VERBUND AG Kat. A 66.25 aktien up +1.92% VIENNA INSURANCE GROUP AG 61.30 aktien down -1.29% Wienerberger AG 23.060 aktien down -1.37% voestalpine AG 39.160 aktien down -0.91%
  1. oe24.at
  2. Business
Julius Meinl V.
© APA/ROLAND SCHLAGER

OGH-Entscheid

Julius Meinl muss 9 Mio. Euro Beraterhonorar zurückzahlen

16.03.26, 13:26
Teilen

Julius Meinl V., der ehemalige Bankchef und Aufsichtsrat der Meinl Bank - heute trägt sie den Namen Anglo Austrian Bank (AAB) und ist seit 2020 in Konkurs -, muss ausgezahlte Honorare in Höhe von rund 9,3 Mio. Euro zurückzahlen, wie der Oberste Gerichtshof (OGH) nun entschied 

Der Masseverwalter der AAB hatte den Betrag zuvor eingeklagt. Der OGH erklärte den Beratervertrag für sittenwidrig und gab der Klage statt, die Entscheidung ist rechtskräftig.

In den Jahren von 2016 bis 2019 hatte Meinl im Rahmen eines Beratervertrags mit der Meinl Bank rund 3,9 Mio. Euro als Konsulentenhonorar und rund 5,3 Mio. Euro für die Nutzung des Firmen-Flugzeuges bekommen. Aus dem Vertrag sei eine "langfristige und unbedingte periodische Zahlungspflicht" entstanden, eine konkrete Gegenleistung sei dafür aber nicht ausgemacht worden. Auch sei keine betriebliche Rechtfertigung erkennbar gewesen. "Vielmehr sei dem Beklagten nach seinem Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat eine weitere Einflussnahmemöglichkeit auf die Geschäftstätigkeit der Schuldnerin ohne die Beschränkungen und Haftungen nach dem AktG (Aktiengesetz, Anm.) eingeräumt worden", schreibt der OGH in einer Aussendung am Montag.

Zudem sei es für das Unternehmen zu einem steten Mittelabfluss "in einer wirtschaftlich besonders prekären Situation" gekommen. Daher sei der Vertrag "aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls" sittenwidrig. Der Klage des Masseverwalters wurde daher - mit Ausnahme eines Teils des Zinsbegehrens - stattgegeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen